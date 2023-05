Zdroj: Cidemat Hranice

Teracové a betonové nášlapy se vyznačují skvělou odolností vůči vnějším podmínkám, materiál je pevný, trvanlivý, nehořlavý a odolný vůči vodě. Díky tomu má velmi dlouhou životnost. Výhodou je také neklouzavý povrch teracového nebo betonového kruhu, po kruzích lze tedy bezpečně chodit i v zimním období.

Podívejte se, jak si můžete udělat betonové nášlapy vlastního vzhledu:

Instalace kruhových nášlapů

Jejich instalace je velmi jednoduchá, kruh je možné položit přímo do trávy, štěrkového lože nebo do polosuchého betonu. Lze je také kombinovat s velkoplošnou čtvercovou dlažbou, která má stejnou povrchovou úpravu. Při pokládce do trávy se pouze odstraní drn, plocha se zarovná a kruh se do prostoru položí. Na rozdíl od tradičního chodníku je možné kruh libovolně přemisťovat bez velkých architektonických zásahů. Chůze po kruzích, položených v ideální vzdálenosti, navozuje pocit klidu, a prospívá tak psychické pohodě na zahradě.

Možnosti využití

Další možností využití je kruhy použít jako dekorativní podklad pod velké zahradní květináče. „Teraco, někdy také označované jako umělý kámen, je jedním z nejstarších stavebních materiálů vůbec. Základem teraca je kámen, vyniká proto vysokou houževnatostí a nosností. Jde o nadčasový, přírodní a velmi odolný materiál, který krásně doplní jakýkoli exteriér. Jedním z velkých benefitů teraca je široká škála barev, kreseb a vzorů, snadno lze vytvořit i velmi netradiční technické provedení či barevnou kombinaci. Při správném zacházení se životnost teraca prodlužuje a je prakticky neomezená,“ říká Radek Hlavinka ze společnosti Cidemat Hranice, která zahradní kruhy vyrábí.

Velikosti a rozměry

Teracový kruh v menší variantě má zpravidla průměr 400 mm, tloušťku 27 mm a váhu 8,5 kg. Větší kruhy pak mají průměr 600 mm, tloušťku 38 mm a váhu 24 kg. Betonové kruhy jsou vyráběny v klasickém šedém betonovém provedení nebo s černým pigmentem, oba o průměru 600 mm a tloušťce 40 mm. Vyrábí se také s reliéfem štípaného kamene. Povrch teracového i betonového kruhu je tryskaný s teracovou kresbou a jejich nabídka je široká.

