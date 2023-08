Zdroj: Rock&Flower

Strohý dům je díky neobvykle řešené předzahrádce dokonale zasazený do okolí. Majitelé sice měli v plánu bungalov, ale museli vyhovět stavebním předpisům lokality nacházející se nedaleko zámku v Mnichově Hradišti. Přední část domu je orientovaná na jihovýchod, zahrada na jihozápad.

Schodiště z betonových stupňů lemují okrasné traviny a keře. Trávník vlevo je umístěn na gabionovém schodu. Dlážděná plocha vpravo vede do garáže, další skupinu okrasných travin u přístřešku na popelnice stíní břízy.

Bez plotu?

Při plánování majitelé oslovili více firem, ale teprve s Robertem Kaźmierczakem z Rock&Flower si sjednali schůzku. „Nafotil pozemek, vyslechl mé představy a nadšení pro zahrady severského typu,“ vysvětluje majitelka. Její sny o bezúdržbové zahradě však rychle vyvrátil, protože vše živé potřebuje péči, kterou lze vhodným návrhem a skladbou rostlin minimalizovat. „Nedávala jsem cenové limity, i když jsem si přála levnější variantu. Nicméně investice do vzrostlejších stromů se vyplatila. Trvalo by dlouho, než by dorostly do současné podoby.“

Autor: Rock&Flower

Některé návrhy majitele zarazily hned při první schůzce, třeba vize nechat přední část zahrady otevřenou a oplotit ji jen po stranách. „To mi přišlo jako úlet,“ směje se majitelka. „Stejně tak jsem si neuměla představit pergolu z tmavého hliníku navazující na dřevoplastovou terasu za domem. Ale už z první vizualizace jsem byla nadšená.“

Vizualizaci prošli položku po položce včetně fotografií rostlin. „Měnili jsme minimum věcí – chyběl mi přístřešek na popelnice a po nějaké době jsme po konzultaci s architektem ještě doplňovali zastínění technického vybavení k bazénu. Robert obratem poslal úpravu a po schválení se pustil do projektové dokumentace. Nečekala jsem, s jakou precizností bude provedená do sebemenšího detailu, včetně toho, jak se o jednotlivé rostliny starat."

Autor: Rock&Flower

Optické zvětšení

Do zahrady lze vejít brankami po obou stranách domu po štěrkovém chodníčku i po dlažbě. Stinný úzký průchozí prostor navazující na štěrkovou cestu je osázený okrasnými travinami, bambusy a bíle kvetoucími hortenziemi.

Mezi bambusy a nízkou venkovní kuchyní stojí dřevěná terasa s opticky odstíněnou venkovní sprchou. Od sousedů ji odděluje plot s vertikální zahradou. V domku venkovní kuchyně se nachází gril vestavěný v kuchyňské lince a nechybí ani místo pro uskladnění věcí, kompostér a sklad dřeva. Toto zákoutí od sousedního pozemku dělí gabionová zástěna.

Původně rovnou plochu za domem rozčlenil betonový obrubník na dvě výškové úrovně, což poměrně malou zahradu s celkovou plochou necelých 1 000 m² opticky zvětšuje. Prostorná terasa a příjemně stínící pergola v sezoně umožňují pohodlné posezení u kávy. Terasu zdobí několik květináčů a dalších dekoračních prvků spolu s pohledově dominantní výsadbou okrasných travin a keřů doplněných zurčící fontánou z cortenu.

Chcete vědět víc?

- jaké výhody má umístění ohniště a bazénu?

- co všechno si majitelé na zahradě udělali sami?

- jak si s architektem dodnes vycházejí vstříc?

To vše a spoustu dalších informací a fotografií nabídne celý článek v zářijovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které najdete na stáncích od 17. srpna.