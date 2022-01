Zdroj: Shutterstock

I v zimě je třeba se o zahradu řádně starat, aby nám v sezónně hezky vykvetla a plodila. Poradíme vám, na co byste při péči o ní neměli zapomenout.

Ačkoliv si mnoho lidí myslí, že leden je pro vášnivé zahrádkáře doba odpočinku, opak je pravdou. I v zimě je důležité o svou zahradu pečovat, aby v sezóně hezky kvetla a plodila. Na co by se tedy nemělo zapomínat?

Když napadne sněhová pokrývka, je důležité pravidelně kontrolovat stromy a keře a mokrý sníh z nich oklepávat, aby se pod jeho tíhou nepolámaly větve. Největším nebezpečím je těžký sníh pro štíhlé a vysoké dřeviny. Ochránit je můžete svázáním větví dohromady. Nestahujte je ale moc pevně, protože by to mohlo způsobit žloutnutí a jehličí uvnitř svázaných výhonů by mohlo opadat. Kontrolujte také opory a úvazky u mladých výsadeb. Pokud někde mráz povytáhl nově vysazené rostliny, přišlápněte je zpět. V případě, že na dřevinách objevíte rány od mrazu nebo od zvěře, zamažte je štěpařským voskem a ovažte tmavým pásem z PVC.

V lednu je také důležité postarat se o ochranu kmenů proti teplotním šokům. Přes den totiž dřevinám hrozí přehřátí slunečními paprsky a v noci zase poškození mrazem. Kmeny je třeba natřít vápenným mlékem a přikrýt například slámou nebo senem. Na promrznutí trpí zejména ovocné stromy, jako jsou meruňky a broskvoně. Může se také stát, že na stromech či keřích objevíte předčasně vyrašené pupeny. Ty zachráníte také přikrytím slámou.

Zapomenou byste neměli ani na odstranění nemocných, suchých či přestárlých větví a stromů. Zlomené nebo příliš vytáhlé dřeviny ořežte a udělejte průklest. Potřeba je to zejména u živých plotů. Vyhněte se ale časně kvetoucím keřům, jako je šeřík. Ty se prořezávají až po odkvětu. V lednu se také odebírají řízky okrasných keřů a stromů.

Pokud se oteplí, zalijte stálezelené listnáče i jehličnany. Tyto dřeviny totiž i v zimě odpařují vodu, a pokud ji nemohou přijímat, uschnou. Mnozí si pak na jaře myslí, že zmrzly. Samozřejmě nezaléváme tolik a často, jako v období plné vegetace. Nejlepší je zalévat před polednem, kdy je teplota povrchu země nad bodem mrazu a voda se stačí do večera vsáknout ke kořenům.

