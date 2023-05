Zdroj: Hormann

Sluníčko máme všichni rádi, ale všeho moc škodí. A i když nemáte na zahradě pergolu, neznamená to, že si musíte při pití kávy v plenéru přivodit úžeh. Stačí si vybrat slunečník a máte po problému. A my vám s výběrem pomůžeme.

Slunečník sice není nijak složité zařízení, ale má jednu vlastnost, kterou ostatní prvky stínicí techniky postrádají – je snadno přemístitelný. Můžete ho jednoduše postavit na místě, které vám momentálně vyhovuje, a po skončení sezóny ho jednoduše složíte a odnesete do kůlny nebo do garáže. Nebo si ho s sebou vezmete na dovolenou, nebo na výlet – není nadto strávit den u jezera v soukromém stínu. Na trhu existuje značné množství slunečníků ve velmi rozdílných cenových hladinách a to samé se dá tvrdit i o jejich kvalitě. Je totiž možné pořídit slunečník za pár set korun, ale i za cenu atakující částku dvacet tisíc. Rozdíl je v kvalitě zpracování, provedení konstrukce, materiálu, odolnosti, velikosti atd.

Anatomie slunečníku

Každý slunečník se skládá ze stínicího látkového potahu, konstrukce a podstavce. O kvalitě slunečníku napoví gramáž použité látky i provedení detailů konstrukce, včetně materiálu, povrchové úpravy a celkové tuhosti a odolnosti. Na trhu existují dva typy provedení konstrukce, a to s tyčí umístěnou ve středu nebo s tyčí na boku. Velmi důležitý je podstavec slunečníku a možnosti celkového ukotvení slunečníku, protože to má přímý vliv na stabilitu slunečníku a tím pádem i na vaši bezpečnost. Konstrukce slunečníků se ovládá pomocí páček nebo pomocí lanka a kliky.

Zahradní slunečníky

Ohledně tvaru si můžete vybrat slunečník kruhový, čtvercový, obdélníkový nebo slunečník ve tvaru mnohoúhelníku. Pro výběr konkrétního slunečníku je důležité, jak a kde ho budete využívat. Slunečníky se totiž dělí na slunečníky zahradní, balkónové, nebo plážové. Zahradní slunečníky mají jedno specifikum, a to je velikost potahu. Na zahradě se totiž nemusíte nijak prostorově omezovat. Výjimkou nejsou ani zahradní slunečníky o průměru 400 cm! Zde platí, že čím větší plocha, tím musí být kvalitnější konstrukce slunečníku, aby mu zajistila stabilitu i ve větru.

Na balkon nebo na pláž

Dalším typem jsou balkonové slunečníky, které bývají menší – podle velikosti balkonu. Zde je třeba dávat obzvláštní pozor při výběru, protože v kategorii menších slunečníků existují velké rozdíly v kvalitě konstrukce i provedení. Předpokládám, že se vám nechce kupovat si slunečník na jedno použití. Nejmenší slunečníky spadají do kategorie plážových slunečníků. Plážové slunečníky jsou skladné a využijete je doma operativně podle momentální potřeby vytvořit stín – u bazénu, u pískoviště, nebo si ho s sebou vezmete na dovolenou. Plážový slunečník může mít každý svůj nebo si lze pořídit společný rodinný plážový slunečník. Při jeho výběru zohledněte i velikost složeného slunečníku, aby se vám vešel do auta či na střechu na zahrádku.

Zdroj: Hornbach, Mountfield, Fieldmann, Hecht, Bauhaus, Asko