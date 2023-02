Zdroj: Shutterstock

Že jsou zplodiny, které vznikají při vaření na plynu, škodlivé, to se ví už půl století. Na zkušebním vzorku bezmála šesti tisíc dětí z Anglie a Skotska tehdy vědci zjistili souvislost mezi používáním plynu a astmatem. Teprve teď se ale zatím v jediné zemi – v USA – rozhodli s tím něco radikálního udělat.

Spojené státy zápasí s důsledky zřejmě nejhorší zimy v jejich dějinách, záplavami a dalšími přírodními pohromami. Prohlášení Americké komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC) přesto dokázalo způsobit šok a stát se po řadu dní zprávou číslo jedna. Richard Trumka jr. z CPSC totiž před několika týdny prohlásil, že komise zvažuje zákaz plynových sporáků v zemi!

Až vyrazíte do přírody, jak zjistíte, kolik máte v kartuši plynu?

Co potvrdila kalifornská studie

Právníci se přou, zda je k tomu komise kompetentní. Zdá se však, že ano. Její názor navíc podporují čerstvé studie o škodlivosti plynových zplodin v domácnosti; ta nejnovější pochází z univerzity ve Stanfordu. Zplodiny prý zodpovídají za zhruba 13 procent případů astmatu u dětí. A vinou produkce oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého a dalších jedovatých sloučenin i jemných prachových částic se podílejí na vzniku a zhoršování kardiovaskulárních chorob i kognitivních problémů. Používání plynu v domácnosti má představovat pro lidský organismus asi takovou zátěž jako pasivní kouření.

Za oceánem bude zřejmě už brzy zavedena povinnost instalovat plynové sporáky jen s výkonnými digestořemi Autor: Shutterstock

Někdo bez plynu, někdo s plynem

V USA vaří na zemním plynu zhruba 40 procent domácností. Není samozřejmě reálné odebírat jim sporáky, zvláště když se ukazuje, že největší problémy jsou v rodinách nízkopříjmových, hlavně černošských a latinskoamerických. Komise proto předkládá k diskusi kompromis: zakázat plyn v kuchyních střední a vyšší třídy. Chudším spoluobčanům pak ponechat sporáky „na dožití“ a dotovat přibližně 500 dolary na domácnost nákup nových sporáků, samozřejmě elektrických. Ve hře je i povinné zavedení účinných digestoří. Také na ty by ale musely být dotace.

Náhrada rodinného krbu?

„Plynová kauza“ vzbudila za oceánem obrovské pozdvižení. Musel do ní vstoupit i prezident USA Joe Biden, jenž národ ujistil, že nepodporuje zákaz plynových sporáků. Plynárenské společnosti si mezitím zaplatily řadu influencerů, kteří předvádějí kulinární i jiná kouzla za pomoci plynu.

Na stranu plynu se postavili nostalgičtí „labužníci“, kteří si jako děti v plynových plamenech opékali marshmallowny, i někteří psychologové, kteří v otevřeném ohni vidí pojítko lidského rodu a plynový sporák pokládají za náhražku rodinného krbu.

Kauza „plynové sporáky“ se dostala až do Bílého domu. Co na to prezident Biden? Autor: Shutterstock

Proč je vaření na plynu drahé

Do diskuse ovšem vstupují i známí šéfkuchaři, kteří dramaticky líčí, jak jim po šichtě u sporáku, z něhož šlehají plameny, bývalo špatně, jak zvraceli a nemohli dýchat. Energetici k tomu realisticky dodávají, že při vaření na plynu jde na úpravu jídla jen 30 % energetické hodnoty spalovaného plynu, zatímco 70 % „vytápí“ okolí. Zvláště v létě se proto musí v kuchyni s plynovým sporákem pustit klimatizace naplno, což znamená další značné výdaje.

Elektřina zvládne všechno?

Zarputilí labužníci tvrdí, že přípravu jídla na otevřeném ohni nelze ničím nahradit. V USA už ale existují speciální elektrické pánve wok či elektrické pece na pizzu, v nichž je teplo distribuováno přesně stejně jako u plynových „originálů“. Zatím ale nejsou extra populární.

Do boje s plynem se mezitím na vlastní pěst pustila řada měst. Například v New Yorku či San Francisku je v nových budovách už několik let zakázáno jeho jakékoli používání. Další města je chtějí následovat. Plynařští lobbisté ale zabodovali a ve 20 státech USA prosadili zákony, které toto opatření zakazují.

Od zítřka to začne

V březnu zahájí komise CPSC veřejné projednávání plynové otázky, ze kterého by měla vzejít opatření závazná pro celou zemi. Dosud není jasné, jaká budou. Velmi pravděpodobně ale vaření na plynu v restauracích i domácnostech zatíží řadou opatření (digestoře, ventilátory, omezený čas práce na sporáku). Do budoucna se pak podle všeho počítá s úplným zákazem plynu v kuchyních. Pro ohřívání vody či topení bude přitom možné plyn používat jen při splnění přísných podmínek.

Zdroj: časopis Květy