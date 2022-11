Zdroj: shutterstock

Jaký zvolit substrát? To je hned první otázka, kterou si musíte položit, když si pořídíte masožravku. Jsou adaptované na život v podmínkách s velmi málo živinami, jako jsou mokřady nebo bažiny. Svědčit jim tak bude podklad rašelinný.

Kam je postavit?

Ideálně někam, kde je hodně světla – vyberte tedy ideálně přímo okno. Poté pořádně zalévejte. Jak již bylo řečeno, masožravky jsou mokřadní rostliny, nikdy je nenechte vyschnout, to by byl konec.

Masožravky nekrmte a ani nehnojte

Masožravky nemusíte krmit. Jsou zvyklé na to, že živin mají málo a jen občasná kořist jim stačí. Stejně tak to je i s hnojením. Co se týká zazimování, nepodceňte ho. Schovejte je alespoň na 2-3 měsíce do tmy a chladu. Svědčit jim bude prostředí, kde je stálá teplota asi 5-10 stupňů. Nezapomeňte opět rostliny pravidelně zalévat, v této době však výrazně méně.

Zdroj: jaktak.cz