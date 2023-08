Zdroj: Shutterstock

Základová deska není jen obyčejný kus betonu. Je to konstrukční prvek, který přenáší veškeré zatížení ze svislých konstrukcí stavby přímo do půdy. Její hlavní funkcí je zajistit stabilitu celého objektu. Pro stavbu, která bude bez problémů stát desítky let, je tedy nezbytné mít pevné, rovné a kvalitní základy.

Materiály a jejich význam

Přestože může být základová deska vyrobena z různých materiálů, dvěma hlavními variantami jsou prostý beton a železobeton. Vaše projektová dokumentace, kterou vytvořil projektant ve spolupráci se statikem, vám poskytne podrobné informace o tom, který materiál je pro vaši stavbu nejvhodnější. Beton třídy C16/20 nebo C20/25 je často volen pro svou odolnost a pevnost. KARI sítě s oky 100 x 100 mm nebo 150 x 150 mm a průměrem drátu 6–8 mm jsou pak významným prvkem pro výztuž desky. Je důležité si uvědomit, že zvolení správné třídy betonu a velikosti KARI sítě je základem pro dlouhou životnost a stabilitu základové desky.

Základy a betonová deska:

Deska na štěrku

Z pohledu konstrukce je nejjednodušší řešení základová deska na štěrku. Výsledná deska je zhotovena vylitím betonu na zhutněnou zeminu a štěrk. Ke zpevnění je používána ocelová výztuž. Nevýhodou této základové desky je zhoršená tepelná izolace u paty zdiva. Tepelné mosty lze odstranit prostřednictvím speciálních tvarovek. Zároveň se tepelná izolace řeší v rámci skladby podlahy.

Plovoucí deska na pěnoskle

Plovoucí základová deska na pěnoskle je méně známý typ základové desky. V jejím případě nehrají hlavní roli základové pasy, ale základová spára. Její podklad je vyložen geotextílií a následně vyplněn pěnovým sklem a překryt PE fólií. Pěnosklo slouží jako tepelná izolace a funguje i jako drenáž pod deskou. Tento systém je vhodný pro zakládání na nestabilním podloží. Mimo jiné zabraňuje až 20 % úniku tepla podlahou, je to tedy velmi ekonomická volba do budoucna. Nevýhodou základové desky na pěnoskle je nutnost vytvoření vyspádované základové spáry a drenáží.

Deska na extrudovaném polystyrenu

Zakládání budov na extrudovaném polystyrenu je vhodné pro pasivní a nulové domy díky vynikající tepelné izolaci a eliminaci tepelných mostů. Tato metoda umožňuje zakládání mimo nezámrznou hloubku a je důležité chránit půdu kolem stavby izolací. Současné normy nepožadují konkrétní hloubku založení, ale zdůrazňují, že zemina musí být mrazuvzdorná a poškození mrazem vyloučeno. Pro správné zakládání je potřeba rovný podklad, odvodnění a výkopové práce. Na připravený podklad se klade vana z desek extrudovaného polystyrenu, minimálně ve dvou vrstvách. Tyto desky musí být správně spojeny, aby nedocházelo k tepelným mostům. Na tuto vanu se kladou další vrstvy až po betonování základové desky. Je klíčové chránit polystyrenové desky během celého procesu. Sokly lze izolovat buď po betonáži, nebo použitím ztraceného bednění z polystyrenu.

Základová deska bez chyb

Výstavba domu je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. A právě základová deska je jedním z klíčových prvků, který ovlivní dlouhodobou stabilitu a funkčnost vašeho domu. Bez ohledu na to, jaký typ desky si zvolíte, měli byste se řídit doporučenými postupy a materiály, abyste měli jistotu, že váš domov bude stát pevně a bez problémů po mnoho let. Důležité je dodržet předepsaný typ betonu a také dobu pro vyzrání desky. Podle Tomáše Sysla z Institutu zdravého bydlení IZB musí deska splňovat následující požadavky: Rovnoměrné rozložení hmotnosti budovy na zemi, zamezení deformací zeminy a trhlin v konstrukci a ochranu proti pohybu domu (např. způsobené chladem nebo horkem).

Zdroj: foundationtechs.com, concretenetwork.com