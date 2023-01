Zdroj: shutterstock.com

Konec podzimu by měl znamenat začátek zimního spánku všem rostlinám. V první chvíli to tak i opravdu vypadalo – krajina byla bílá, takže i vaši zahradu pokrývala sněhová pokrývka. Sníh však dlouho nevydržel, to samé platí o teplotách, které jsou vyšší než obvykle v tuto dobu.

Zima bez sněhu znamená zalévání

Stromy, které shodily listí, můžete nechat odpočívat až do jara. Ale všechny zbývající stálezelené, tuholisté, exotické nebo vytrvalé druhy mají k pořádnému zimnímu spánku daleko. Ačkoliv jsou trochu v útlumu, stále rostou. To znamená, že potřebují vodu, bez které by mohly uschnout.

Zalévání zahrady v lednu Autor: shutterstock.com

Letošní mírná zima ohrožuje zejména stálezelené a neopadavé keře a stromy. Patří sem okrasné jehličnany, živé ploty z tújí, rododendrony, ale také skalníky. Vláhu potřebují také samostatně stojící kousky, případně druhy, do nichž se opírají sluneční paprsky. V zimě je zalévání potřebné – ale ne v době, kdy zahradu pokrývá ledovka či sněhová závěj.

Zalévejte při teplotách nad nulou

Pokud se rozhodnete zalévat zahradu v zimě, zjistěte si, jaké teploty budou panovat následující den. Zahrada se zalévá v případě, kdy jsou teploty nad nulou. Voda se v zimě vsakuje do půdy pomaleji. Pokud byste zahradu zalili v jeden den, kdy by byly teploty nad nulou, a další den mrzlo, znamenalo by to katastrofu. To, zda můžete zalévat, poznáte snadno. Dloubněte rýčem do půdy. Když nebude půda jako beton, můžete zalévat.

V zimě potřebujete méně vody než v létě. Většinou stačí 3 až 5 litrů vody na strom či keř. Nezalévejte kmen, ale místa kolem. Vodu používejte vlažnou. Zalévejte v nejteplejší části dne. Zalévat stačí zhruba jednou za dva týdny.

Zdroj: zahradkarskaporadna.cz, ceskestavby.cz