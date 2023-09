Zdroj: shutterstock.com

Stejně jako každý rok, i rok 2024 bude pro OSVČ znamenat zvýšení záloh na zdravotní a sociální pojištění. A o kolik to bude, když se do věci vloží platnost konsolidačního balíčku?

Konsolidační balíček je soubor opatření vydaných vládou. Mají přispět k uzdravení státního rozpočtu. Mezi opatření patří například snížení platů ve veřejné sféře, seškrtání národních dotací, ale také zvýšení daně z příjmů právnických osob, zvýšení daně z nemovitých věcí, růst spotřebních daní – a právě i zvýšení odvodů OSVČ.

Vláda schválila nařízení, z něhož vyplývá, že v příštím roce dojde k dalšímu navýšení minimálních záloh pro OSVČ. Tento dokument stanovuje vyměřovací základ pro rok 2023 – dále přepočítací koeficient pro jeho úpravu. Ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2023. Popisují růst průměrných mezd, výsledkem jejich součinu je odhad průměrné mzdy v roce 2024.

Podívejte se na video o konsolidačním balíčku:

Jaká bude průměrná mzda v roce 2024?

Průměrná mzda pro rok 2024 se po zaokrouhlení na celé koruny odhaduje na 43 967 Kč. V letošním roce to bylo 40 324 Kč.

Jak bude vypadat sociální pojištění

HLAVNÍ ČINNOST

Pro výpočet minimální zálohy je nutné spočítat minimální měsíční vyměřovací základ – ten tvoří čtvrtinu průměrné mzdy, což je 10 992 Kč. Minimální zálohu pro rok 2024 spočítejte jako 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu.

Zatímco v roce 2023 platíte 2 944 Kč měsíčně, v příštím roce to bude 3 210 Kč.

VEDLEJŠÍ ČINNOST

Pro výpočet minimální zálohy je nutné spočítat minimální vyměřovací základ pro vedlejší činnost – ten tvoří desetinu průměrné mzdy, což je 4 397 Kč. Minimální zálohu pro rok 2024 spočítejte jako 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu.

Zatímco v roce 2023 platíte 1 178 Kč, v příštím roce to bude 1 284 Kč.

Kolik OSVČ zaplatí na zálohách v roce 2024? Autor: shutterstock.com

A co nové právní úpravy?

Vláda chce postupně navýšit minimální vyměřovací základ – a to o 5 % tři roky po sobě. Každý rok by byly zálohy vyšší zhruba o 600 kč. Základní vyměřovací základ by pak byl na 40 % průměrné mzdy. O OSVČ vykonávajících vedlejší činnost by mělo dojít ke zvýšení z 10 % na 11 %.

Sociální pojištění po změnách

Pokud se aplikují vládní změny a dojde k navýšení vyměřovacího základu ze současných 25 % na 30 %, bude se zohledněním nové úrovně mzdy pro rok 2024 činit 13 191 Kč – minimální záloha bude pro hlavní činnost 3 852 Kč.

U OSVČ pracujících na vedlejší činnost se budou zálohy stanovovat z vyměřovacího základu ve výši 11 % průměrné mzdy, což je 4 837 Kč. Minimální záloha by měla činit 1413 Kč.

Jak bude vypadat zdravotní pojištění?

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se částkou vyměřovacího základu. Ten nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (43 967 Kč), respektive její poloviny – 21 983,5 kč. Polovinu měsíční mzdy násobíme 13,5 % a získáme zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2024 ve výši 2 968 Kč.

Zdroj: e15.cz, mfcr.cz