Zdroj: Shutterstock

Stavba rodinného domu je rok od roku nákladnější. Boom rezidenční výstavby již několik let žene nahoru ceny stavebních materiálů a prací a v poslední době i úrokové sazby hypotéčních úvěrů. Není tedy divu, že nebohý domkař již ve fázi projektu přemýšlí, na čem ušetřit a co vynechat. Bohužel to velice často „odnese“ i spalinová cesta, kterou někteří stavebníci považují za přežitek. Rozhodnutí ušetřit na komínu se však nevyplatí, a to dokonce ani v případě, že nepočítáte hned od začátku s kamny či krbem.