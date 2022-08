Zdroj: Shutterstock

Zářivky používáme již více než 80 let. Během této doby jsme se naučili žít s potenciálním nebezpečím, že bychom mohli být vystaveni působení (malého množství) rtuti. Tento jed nyní stojí za koncem staré a extrémně úspěšné osvětlovací techniky. Směrnice EU o minimalizaci nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních požaduje, aby tyto důvěrně známé zdroje světla pro všeobecné využití nebyly od února 2023 uváděny na trh. Cílem je postupný odklon od jejich používání.

Bez rtuti

Před pouhými 15 lety začaly zářivky postupně nahrazovat řešení založená na elektroluminiscenčních diodách (LED). Tyto zdroje světla nabízejí v různých druzích svítidel určených ke všeobecnému využití ještě vyšší hospodárnost.

Proč tedy budou zářivky zakázány již od roku 2023? Důvodem jsou páry rtuti, jejichž prostřednictvím vytvářejí zářivky světlo. Směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známá pod zkratkou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment), zakazuje přidávat do výrobků toxickou rtuť.

Co dělat, až v dohledné budoucnosti nebude možné zakoupit ani kompaktní, ani lineární zářivky? Za určitých podmínek lze stávající řešení upravit. Budete muset sáhnout ne po novém dílu, ale novém celém přístroji. Někteří výrobci svítidel pro profesionální osvětlení budov někdy nabízejí speciální sady pro přestavbu starých řešení. Tyto přestavby, jsou-li vůbec možné, zahrnují montážní práce. Vzhledem k tomu, že jsou zářivky vybaveny specifickými řídicími a ovládacími systémy, musí být při přechodu na technologii LED nahrazeny a přizpůsobeny také tyto prvky. Modernizace je v zásadě trvale udržitelný způsob, jak zajistit dlouhodobé používání osvětlovacího zařízení. V této fázi však již mnoho komponentů ve svítidlech možná dosáhlo konce své životnosti – mohou být například křehké nebo zažloutlé. Ovšem u soukromých domů je taková práce neefektivní.

Pokud se nechcete strachovat o to, jestli za několik let vaše svítidlo přestane vyhovovat, pak existují univerzální systémy. Například lištový systém Tecton společnosti Zumtobel je již dnes připraven na budoucí požadavky díky nosné liště s 11 vodiči v integrovaném profilu.

Zdroj: Zumtobel, TZB-info