Zdroj: shutterstock

Hádejte, co mají společného vaše slepice a zahrada? Zdá se, že tohle duo dokáže vytvořit nejvýživnější nádivku pro vaše květiny! Přečtěte si, jak na to.

Co se stane, když k rajčatům nebo petúniím dáte hrst slepičího trusu? Vykouzlíte tu nejzdravější zahradu na bloku! A není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Stačí jen pár tipů a triků, jak správně používat slepičince, a vaše zahrada bude plodnější než kdy dřív.

Co lze hnojit slepičincem?

Téměř všechno. Od pěstovaných zelenin, jako jsou rajčata, okurky a mrkev, přes ovocné stromy až po květiny a rostliny na záhonu. Stačí jen správně dávkovat a vaše zahrada bude prosperovat jako nikdy předtím!

Kam s trusem od slepic? Kromě toho, že trus přidáte přímo na záhony, můžete ho také kompostovat. Kompostování je proces, při kterém se organické materiály, jako je slepičí trus, přemění na bohatý, zdravý kompost.

Jak udělat slepičí hnojivo?

Slepice vám udělají většinu práce, ale stále je potřeba slepičinec správně zpracovat. Trus nechte kompostovat nejméně tři měsíce, aby se zbavil škodlivých bakterií. Pak jej můžete smíchat s vodou v poměru 1 : 10 a máte hotovo. Vaše vlastní slepičí hnojivo!

Nic se nemá přehánět

Možná vás překvapí, že slepičí trus je tak výživný, že na některé rostliny může být až příliš silný. Pokud ho použijete čerstvý a bez kompostování, může rostliny dokonce spálit svým vysokým obsahem dusíku. Takže pamatujte, milí zahrádkáři, všeho s mírou.

Zdroj: thespruce.com, tilthalliance.org