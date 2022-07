Zdroj: Climax

Nejen oheň je dobrý sluha a špatný pán, se sluníčkem je to trochu podobné. Jeho hřejivé paprsky jsou v letních měsících spíše na obtíž, proto by nezbytnou součástí každého domu mělo být i promyšlené stínění. To navíc oceníme i v zimě, kdy ochrání drahocenné teplo před únikem z domu pryč.