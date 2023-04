Zdroj: Shutterstock

Dnes se hodně propagují jednovrstvé cihelné konstrukce, kde izolace jsou přímo v cihle. Co se ale stane, když vysekáme do konstrukce třeba díru na krabičku? Nezhorší se vlastnosti domu? Nezačne tam kondenzovat voda?

Přiznáváme se. Tenhle dotaz nepřišel od žádného čtenáře. Vzešel přímo od nás. Při diskusích nad tématy plněných cihel se objevila úvaha, co vlastně udělá konstrukce, když do ní vysekáme díru. U vícevrstvé konstrukce je to jasné – o polohu rosného bodu se stará izolant na povrchu, a vysekaná elektrokrabička proto nijak nenaruší celkovou funkci stěny. Jenže když vyvrtáme čtyřicet milimetrů hluboký otvor o průměru přes 70 mm přímo do izolantu, asi to něco udělat musí.

Odpověď jsme dostali od společnosti Heluz, která takové plněné cihly nabízí.

Hlavně správně

V obvodových stěnách se zásuvky vyskytují zcela běžně, a pokud jsou dobře provedené, neměly by představovat žádné nebezpečí. Především je nutné, aby se zásuvky instalovaly do dostatečného množství sádry, která dokonale utěsní vyvrtanou (v žádném případě se nebavíme o vysekané) díru a zabrání proudění vzduchu z interiéru do exteriéru. V zimních měsících je vlhký teplý vzduch příčinou vzniku kondenzátu uvnitř zdiva. Ale cihelné zdivo si s běžným množstvím kondenzátu snadno poradí a voda se rozptýlí do větší plochy díky kapilárním procesům a na zdivu není viditelná žádná změna. O kvalitě provedení zdiva nejlépe vypovídá Blower door test. Pokud objekt vyhoví, vyhovuje i kvalita provedení zásuvek.

Pro porovnání tepelněizolačních vlastností stěny před a po zásahu do zdiva byla zvolena elektroinstalační podomítková krabička o průměru 71 mm, která se osazuje do vyvrtaného otvoru o průměru 73 mm a hlubokého cca 40 mm. Tato hloubka by měla být více než dostatečná pro kvalitní usazení krabičky do sádry.

Konkrétní čísla

Pojďme na konkrétní čísla, jaká nám dodala firma Heluz:

Při vyvrtání takto hlubokého otvoru „oslabíme“ obvodovou stěnu a v místě krabičky dojde ke zhoršení tepelněizolačních vlastností a zvýšení součinitele prostupu tepla o 8 % v případě zdiva z cihel Heluz Family 50 2in1 a o 11 % u zdiva Heluz Family 38 2in1. U neplněných cihel je tento poměr stejný. Pokud budeme uvažovat, že je v jednom metru čtverečním zdiva jedna krabička, pak dojde k nárůstu součinitele prostupu tepla jenom v tomto jednom metru čtverečním se zabudovanou krabičkou o 0,04 % u cihel Heluz Family 50 2in1 a o 0,05 % u cihel Heluz Family 38 2in1. Toto lze považovat za zanedbatelné jak v rámci posuzovaného jednoho metru čtverečního, tak v případě celého obvodového zdiva domu, které se běžně pohybuje okolo 150 m2.

Příklad plněné cihly - zde Heluz Family 38 2in1 broušená Autor: Heluz

Blower door test jako potvrzení

Další pohled na přítomnost elektroinstalačních krabiček může vzbuzovat obavy z proudění vzduchu a kondenzace vody ve zdivu, jak bylo zmíněno v úvodu. Připomeňme, že v tomto případě se zabýváme pouze instalacemi, které jsou řádně provedeny, tj. otvory jsou vrtány a krabičky usazovány do přebytku sádry, aby nám z žádných zásuvek nefoukalo. S výhodou lze použít elektroinstalační krabičky s membránou. Ale ani při použít krabiček bez membrány a jejich řádném usazení do sádry není potřeba mít z kondenzátu v místě jejich instalace obavy. Nejde jen o instalaci elektrokrabiček. Jsou to i kabelové chráničky na protahování kabelů.

„Na některých domech z cihelných materiálů máme možnost opakovaně provádět Blower door testy a po více jak 10 letech nebyla zjištěna v okolí elektrokrabiček žádná kondenzace, nebo vznik plísní. Tento jev se neprojevuje ani při oslabení zdiva v místech vodovodního potrubí, ani odpadního potrubí, pro které bývá vytvořená instalační dutina o dost širší a zasahuje i hlouběji do zdiva,“ říká Ing. Martin Coufalík ze společnosti Heluz.

Zdroj: Ing. Martin Coufalík, Heluz