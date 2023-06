Zdroj: Shutterstock

Ale měly by se základy a sklepy starých domů vůbec izolovat? Teoreticky stačí izolovat sokl a vnější stěny domu do hloubky 50 cm pod terénem a odvrátit chlad izolací podlahy na terénu nebo stropu mezi přízemím a sklepem. Výhodnější však bude odhalit podzemní části budovy a izolaci vytáhnout až na úroveň základů.

Vykopání základů

Základy starého domu by měly být vykopány po malých úsecích 1-1,5 m, aby nebyla narušena statika budovy. Tyto práce by měly být prováděny v souladu s předchozím statickým průzkumem. U obnažených úseků je třeba v případě potřeby nejprve provést novou hydroizolaci.

Vnitřní izolace historických budov - žádoucí, ale riskantní:

Polystyren do vlhka

Tepelněizolační práce se většinou provádějí pomocí pěnového polystyrenu pro střechy a podlahy. Je vhodné použít hydrofobizované desky. Ty jsou několikanásobně méně nasákavé než ostatní. Součinitel tepelné vodivosti těchto desek je přibližně 0,034 W/(m*K). Některé firmy vyrábějí hydrofobizovaný polystyren se zvýšenou soudržností. Desky z něj vyrobené mají ještě vyšší odolnost proti vodě, což je žádoucí, pokud mají zůstat déle ve vlhkém prostředí.

Polystyren XPS

Desky z extrudovaného polystyrenu XPS mají nízkou nasákavost a vysokou mechanickou pevnost. Jejich tepelná izolace je velmi dobrá - součinitel je 0,029-0,034 W/(m*K). Velkou výhodou polystyrenových desek je jejich zanedbatelná nasákavost - 0,5-1,5 %. Za zvážení stojí také PIR desky. Jsou rovněž odolné vůči vlhkosti a vodě - jejich nasákavost dosahuje maximálně 9 %.

Kam umístit izolaci?

Základy starého domu by měly být izolovány až do úrovně základů. Izolace základů starého domu by měla sahat až do úrovně základových patek, zatímco izolace shora musí dosahovat a navazovat na tepelnou izolaci vnějších stěn. Desky se na stěny lepí směsí, která neobsahuje organická rozpouštědla, protože ta polystyren ničí.

Izolační vrstvy

Pro izolaci základových zdí nebo stěn nevytápěného sklepa postačí 8-10 cm silná vrstva polystyrenu. Pro vytápěný sklep, který bude často používán, bude zapotřebí 10-15cm vrstva. Před zasypáním základů nebo stěn sklepa se tepelněizolační desky překryjí silnou nopovou fólií a její reliéfy se nasměrují k základům.

Zdroj: thespruce.com, energieheld.de