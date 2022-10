Zdroj: Labeta

Co katapultuje obyčejný švestkový džem téměř do nebeských výšin? Zkuste k ovoci přidat méně obvyklou surovinu. Třeba čokoládu. Anebo alkohol. Co byste řekli na portské?

Domácím ovocným zavařeninám můžete říkat, jak chcete, ale kdybyste je kupovali, rozlišujte. Džem je to, co obsahuje minimálně 35 procent skutečného ovoce. A termínem marmeláda se označují zavařeniny, které obsahují minimálně 20 procent citrusů.

Švestkový džem s kakaem a čokoládou

Suroviny: 1 kg švestek, 4 g kakaa, hořká čokoláda, kůra ideálně z bio citronu, želírovací cukr 4:1 Labeta

Postup: Omyté švestky vypeckujte a rozemelte (rozmixujte). Přidejte kakao, nastrouhanou citronovou kůru a nastrouhanou hořkou čokoládu (v množství podle chuti, ale čím více jí bude, tím získáte sladší džem). Na konec přisypte želírovací cukr 4:1 a směs důkladně promíchejte. Za stálého míchání ji přiveďte k varu, vařte asi 3 až 5 minut. Hotovým džemem (viz hlavní foto) naplňte čistě vymyté, ideálně sterilizované skleničky, zavíčkujte, postavte dnem vzhůru a nechte vychladnout.

Švestkový džem s portským

Suroviny: 600 g vypeckovaných švestek, 150 až 300 g cukru, šťáva z 1 bio citronu, cca 60 ml portského vína, 1 a 1/2 lžičky ovocného (citrusového) pektinu Labeta

Postup: Švestky nakrájejte a dejte do kastrůlku, zasypte cukrem a na mírném plameni vařte do změknutí. Než pustí šťávu, míchejte je, aby se nepřipálily. Naopak bude-li třeba, přidejte lžíci vody. Měkké ovoce rozmixujte, přidejte šťávu z citronu, portské víno a cukr. Pektin nejprve zvlášť rozmíchejte se lžící cukru, až pak ho vmíchejte do džemu. Nechte společně 5 až 10 minut povařit. A dejte do sklenic, stejně jako u 1. receptu.

Nemusíte portské víno? Žádný problém, v receptu použijte červené. Autor: Labeta

Ověřte si během vaření: Jak zjistíte, že je džem hotový a správně želíruje? Kápněte lžičku zavařeniny na studený talířek, nechte vychladnout, a pokud neteče, měl by být tak akorát.

Zdroj: Labeta