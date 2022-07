Zdroj: shutterstock

Zavařovat můžete meruňky, jahody, jablka, ale klidně i okurky, rajčata, cuketu. Můžete si vyrobit kompot, marmeládu, zeleninové směsi na špagety, domácí omáčky, kečupy, kyselé okurky a mnoho dalšího.

Jaké možnosti nabízí vaše trouba

To se často dočtete v návodu. Použít můžete troubu elektrickou, plynovou, horkovzdušnou. Liší se v délce zavařování a správné teplotě. Každá trouba je ale trochu jiná, a proto je možné, že váš ověřený postup budete chvíli hledat.

Sklenice a víčka – co s nimi?

Vyčistit! A to skutečně důkladně. Jinak vás čeká jen plíseň a kvašení. Víčka nesmí být zdeformovaná a musí dokonale těsnit. Šroubovací víčka jsou trochu odolnější a u zavařování spolehlivější.

Sklenice umyjte horkou vodou. Můžete je přímo v horké vodě vyvařit.

Jak na zavařování?

Do hlubokého plechu nalijte asi 2 až 3 cm horké vody. Naskládejte do něj sklenice a víčka a nechte je 10 až 15 minut při teplotě 100 stupňů. Po vytažení sklenice ihned začněte plnit. Měly by být dostatečně sterilní díky ohřátí v troubě a připravené.

Sklenice naplňte a uzavřete. Do plechu opět dolijte vodu, aby dosahovala aspoň do výšky 2 cm. Sklenice vložte dovnitř. Voda nesmí být vroucí, sklenice by mohly prasknout. Také dbejte na to, aby se sklenice vzájemně nedotýkaly a nedotýkaly se ani okraje plechu.

Čas, po který je nutné zavařovat, je individuální – záleží na typu trouby, velikosti sklenic, obsahu a tak dále.

Zdroj: iReceptar.cz