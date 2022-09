Zdroj: shutterstock

Máte velkou úrodu a nestíháte ji spotřebovat? Část můžete zamrazit, část zkuste zavařit. Přinášíme jednoduchý návod, jak na to.

Prvním krokem je vždy vyvařit sklenice – zbavíte je tak bakterií apod., vypláchněte je v horké vodě a nechte je uschnout – bez otírání. Utěrku raději vůbec nepoužívejte, můžou se v ní držet nečistoty a bakterie. Po vypláchnutí je ještě trochu vypečte. Do hlubokého plechu nalijte vodu a naskládejte až 6 zavařovaček. Dejte pozor, aby se vzájemně nedotýkaly a nedotýkaly se ani okraje plechu. Voda by měla dosahovat zhruba do tří centimetrů.

Do sklenic dejte směs ovoce – jak?

Naplňte sklenice zhruba 1,5 centimetru pod okraj. Potraviny ohřevem zvětší svůj objem a mohlo by dojít k „výbuchu“ kvůli přetlaku. Proto nikdy neplňte až po okraj. Sklenice uzavřete pevně víčkem a hurá do toho.

Zavařovat můžete ve všech typech trub – plynové, elektrické, horkovzdušné

V elektrické troubě nastavte spodní a horní ohřev na 150 stupňů. Většinou zavařování zabere asi 40 až 60 minut. Horkovzdušnou troubu zahřejte na 200 až 250 stupňů. To už je velká teplota a víčka by se mohla zkroutit. Omotejte sklenice několika vrstvami mokrých novin a v troubě je dejte na nejnižší rošt. Tady trvá zavařování jen 5 až 15 minut. V plynové troubě se těžko odhaduje teplota. Je to na vašem citu a odhadu. Zvolte zahřívací stupeň 1 nebo 2.

Jakmile vytáhnete zavařeniny z trouby, otočte je dnem vzhůru a nechte je vychladnout.

Zdroj: ireceptar.cz