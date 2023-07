Zdroj: shutterstock

Vítejte v kulinárním světě, kde se jahody potkávají nejen s cukrem. Vstupte s námi do krajiny, kde se tato červená lahůdka spojí s pomerančovým likérem nebo vínem. S takovými marmeládami opravdu zazáříte! A nebojte se, není to tak složité, jak by se mohlo zdát!

Zavařování jahod je pro mnohé synonymem léta. Vůně vařených jahod, která se line z kuchyně, je jednoduše kouzelná. A co když bychom do této tradiční rovnice přidali trochu nečekaného twistu? Připravili jsme pro vás dva recepty, které jahodám dodají nový rozměr. Vezměte si hrnce, likér a víno a pojďme na to!

Jak přesně na zavařování jahod?

Jahodový džem s likérem

Jahodový džem je klasikou, ale co když do něj přidáte trochu pomerančového likéru? Mmm!! Vznikne tak úžasně aromatický džem, který je skvělý třeba na toasty. Postup je velmi jednoduchý. Stačí omyté a odstopkované jahody nakrájet na menší kousky, smíchat je s želírovacím cukrem a citronovou kůrou, povařit a pak přimíchat likér. Nakonec džem nalijte do připravených sklenic a pevně uzavřete. A voilà, máte v rukou jahodový džem s pomerančovým likérem!

Jahodová marmeláda s vínem

Preferujete víno? A co takhle jahodová marmeláda s vínem? Nejenže je to výborná pochoutka pro dospělé, ale také skvělý způsob, jak udělat jahody zajímavějšími. Postup je opět velmi jednoduchý. Nejprve jahody omyjeme, odstopkujeme, nakrájíme na poloviny, smícháme s cukrem a necháme v lednici. Po sterilizaci sklenic začneme vařit jahody. Jakmile se cukr rozpustí, přidáme víno. Po chvíli vaření vymačkáme do směsi celý citron a vaříme dále. Pak necháme směs vychladnout, rozmixujeme ji a naplníme do sklenic. Nakonec sklenice otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Netradiční zavařování jahod může být zábavné a výsledky určitě stojí za to. Tak co na to říkáte, přidáte se k naší jahodové revoluci?

Zdroj: chytrazena.cz, receptyonline.cz