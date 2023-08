Zdroj: Shutterstock

Nápad zavěšených neboli plovoucích postelí (tzv. floating beds) není ničím novým, u nás se ale začíná prosazovat teprve v posledních letech. Princip je jednoduchý. Nosná konstrukce není pevně spojená se zemí, ale je navržená tak, aby byla ukotvená ve stěně, případně ke stropu.

Je to zdravé?

Bezesporu ano. Základem je samozřejmě postel samotná, kvalitní rošt a pohodlná matrace. Jestliže si vyberete lamelový rošt, matraci, která vaši páteř udrží v přirozeném stavu, a postel s pevnou konstrukcí, pak je váš zdravý spánek zajištěn bez ohledu na to, zda se pohupujete, či nikoliv.

Je také známo, že mírné pohupování uklidňuje nejen malé děti, ale stejný účinek má také na dospělé. Biorytmus houpání z boku do boku příznivě působí na lidskou psychiku. Závěsná postel je proto skvělým prvkem v případě, že máte problém s nespavostí.

Je to bezpečné?

To záleží na tom, jak bude postel zavěšena. Než se do toho pustíte, je nutné vypočítat nosnost stropu. Tam, kde je strop tvořen neidentifikovatelnou směsicí rákosu, dřevotřískových desek a podobného materiálu, na závěsné lůžko s pevnou konstrukcí můžete s největší pravděpodobností zapomenout. Strop musí unést minimálně tíhu 200 kg. Pomoci by vám v tom mohl statik nebo odborníci z oboru výstavby. Ti jsou schopni sondáží přesně určit, z čeho se strop skládá, a zda je bezpečné jej použít pro takovou zátěž.

Nejrůznější design

Ve srovnání s klasickou postelí máte u té závěsné možnost volit nejrůznější tvary a celkově si pohrávat s designem nejen postele, ale celé ložnice. Mimo klasická lůžka jsou k dispozici také kruhové postele. Pro relaxaci a odpočinek vám postačí pouze sítě nebo měkké matrace. Pro závěsnou postel však vybírejte kvalitní a pevné materiály.

