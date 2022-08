Zdroj: Vseokoreni.cz

Zavináče jsou k mání všude, v hospůdkách stejně jako v supermarketech, ovšem málo platné, jen u těch domácích budete přesně vědět, co vlastně jíte. Ve své podstatě jde o přehlídku zdravých surovin, kterou ovšem nesmíte ošidit o jednu zásadní „ingredienci“ – správný čas naložení.

Suroviny: 1 l octa, 1 l vody, 150 g soli, 1 kg bělomasé ryby (například cejn, perlín, plotice nebo tloušť, ale použít lze i jiné), 2 cibule, 1 lžíce cukru krupice, 1 lžíce celého Pepře čtyř barev Vitana, 1 lžička Nového koření celého Vitana, 3 bobkové listy, 2 mrkve, 2 řapíky celeru, kysané zelí v množství podle chuti, 4 snítky tymiánu, 4 snítky estragonu a ještě potřebujete párátka a velkou zavařovací sklenici

Postup: Nejprve si připravte první nálev, kdy 500 ml octa a 500 ml vody smícháte se 100 g soli a zahřejete ho, dokud se sůl nerozpustí (cca 10 minut varu). Nachystejte si velkou zavařovací sklenici. Ryby vykuchejte, odřízněte ploutve a hlavu, zbavte je šupin, pečlivě omyjte, naskládejte do zavařovačky a zalijte vychladlým nálevem. Rybí maso musí být ponořené, můžete ho zatížit třeba menší zavařovačkou. Uzavřete a svěřte asi na 5 dnů lednici.

Teprve pak oloupejte cibuli a nakrájejte ji na kolečka. Z 500 ml octa, 500 ml vody, 50 g soli a lžíce cukru připravte nový nálev (stejně jako ten první), jen do něj přidejte ještě koření a cibuli. Na posledních 5 minut varu také mrkev a řapíkatý celer nakrájené na menší špalíčky. Poté mrkev a celer z nálevu vyjměte a počkejte, až tekutina vychladne. Zkřehlé ryby vyndejte z původního nálevu a zbavte je kostí, můžete si pomoci pinzetou. Když v mase zůstanou malé, drobounké kostičky, nemělo by to vadit, v nálevu ještě změknou. Větší filety lze podélně rozříznout. Na každý filet položte bylinky, mrkev a celer, podle chuti zelí a případně další nakrájenou cibuli. Srolujte ho a propíchněte 2 párátky.

Zavařovačku umyjte (nebo použijte několik menších), poskládejte do ní budoucí luxusní zavináče a zalijte novým (druhým) nálevem. Když vám zbude zelí nebo cibule, případně těchto surovin máte raději více, zavináče jimi pěkně proložte. A počkejte, až ryby uložené do chladu za další 2 až 3 dny dokonale změknou a přijmou chuť zeleniny a koření.

