Vhodná a pravidelná údržba benzínových sekaček je klíčová pro jejich dlouhodobou efektivitu a spolehlivost. Důležité je nejenom čištění a promazávání, ale také správné zazimování. Nabízíme cenné tipy, jak se o sekačku starat a co dělat před uložením na zimu.

Abychom po zimě bez problémů sekačku nastartovali, je ideální ji zimovat bez benzínu v nádrži. Paliva, která nyní zakoupíte na benzínové pumpě, obsahují biosložku, která způsobuje, že palivo má tendenci rychleji degradovat. Starý benzín v palivovém systému způsobí, že sekačku po zimě zkrátka nenastartujete.

Nejlepší video o údržbě sekačky na trávu - kompletní průvodce:

Čistý karburátor podmínkou

„Pokud jsou vlivem degradovaného paliva zanesené trysky v karburátoru, je potřeba nejprve palivový systém vyčistit. Nejsou-li trysky poškozené, po nalití čerstvého paliva půjde opět stroj nastartovat. Toto se pochopitelně netýká jen benzínových sekaček, ale i dalších strojů s čtyřtaktními motory, křovinořezů, vertikutátorů atd.,“ radí Jan Hendrych, vedoucí servisu Fieldmann v Říčanech.

Základy údržby

Pravidelné čištění sekačky je nezbytné. Je důležité odstranit zbytky trávy a nepoužívat vodu nebo tlakovou myčku, které mohou způsobit korozi a poškození vnitřních částí. Dále je nutné se věnovat promazávání komponentů pojezdu, jako jsou ozubené pastorky, které mohou být zanesené nečistotami.

Servis u odborníků

Kompletní servis sekačky, který zahrnuje čištění, promazání, kontrolu a případnou výměnu poškozených dílů, je dobré svěřit do rukou odborníků. Profesionální servis zajistí, že sekačka bude připravená na další sezónu bez komplikací. To je dobré provádět každý rok, protože pravidelný servis zajistí, že vám bude sekačka sloužit mnoho let.

