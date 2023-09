Zdroj: Shutterstock

Ze sekačky používané na konci sezóny je třeba vypustit palivo; pokud chcete, aby sekačka na jaře nastartovala, je to nejdůležitější krok. Nejprve vypusťte nebo vysušte palivovou nádrž. Pokud je benzín opatřen konzervační látkou, můžete jej uchovat do příštího jara nebo jej využít ve sněhové fréze. Pokud do benzinu nebyl přidán konzervační prostředek, musíte benzín spotřebovat co nejdříve. Pokud ho necháte přes zimu odstát, dojde k odloučení etanolu v benzinu a degradaci jeho dalších chemických složek.

Zaděláno na problém v nádrži i karburátoru

Etanol v palivu rozpouští plastové a pryžové díly v palivovém systému. Také se v karburátorech tvoří guma a přitahuje vlhkost, která způsobuje korozi kovových částí. A i když se motor vyhne poškození, dochází u něj ke snížení výkonu v důsledku chemicky degradovaného paliva. To proto, že benzín na bázi etanolu se může rychle kazit, často se odděluje na vrstvy alkoholu a paliva. Jakmile vyprázdníte co nejvíce benzinu, nastartujte sekačku a nechte ji běžet na sucho, aby se zbylý benzín spálil. Pokud jsou palivové rozvody snadno přístupné, můžete je také odpojit a vypustit - sekačka tak bude po celou zimu co nejméně zatížena palivem.

Jak připravit sekačku na zimu

Vyjměte baterii

Pokud vlastníte zahradní traktůrek, vyjměte z něj baterii a přeneste jej na zimu do interiéru. Akumulátor dobře očistěte a odstraňte z něj veškerý prach, mastnotu nebo nečistoty. Uložte ji na chladném a suchém místě mimo dosah hořlavých látek, jako je benzín, nebo zdrojů tepla, jako je ohřívač vody nebo pec. Příští jaro použijte nabíječku na 120 V, abyste baterii uvedli do plné kapacity, a poté ji znovu nainstalujte do sekačky. Totéž platí pro akumulátorovou sekačku s bateriovým napájením: vyjměte baterii a uložte ji v interiéru.

Filtr a svíčky

Vyjměte zapalovací svíčku a nastříkejte do válce kapku oleje. Několikrát zatáhněte za rukojeť startovacího kabelu, aby se olej rovnoměrně rozprostřel na stěnu válce. Vyměňte starou zapalovací svíčku za novou. Vyjměte a vyčistěte (nebo vyměňte) vzduchový a palivový filtr sekačky. Konkrétní informace o údržbě naleznete v návodu k obsluze.

Vyměňte olej

Vypusťte ze sekačky veškerý olej a vyměňte jej za olej konkrétního typu/hmotnosti doporučený výrobcem. Starý olej recyklujte na místní přečerpávací stanici, v autoservisu nebo v obchodě s autodíly.

Očistěte žací ústrojí a nabruste nože

Vyjměte zapalovací svíčku, abyste zabránili náhodnému spuštění, a poté sekačku překlopte na bok nebo ji pevně podepřete. Odšroubujte a vyjměte žací nože. Poté pomocí špachtle seškrábněte ze spodní strany sekací plošiny zbytky trávy (zbytky trávy obsahují vlhkost, která může způsobit korozi). Aby sekačka sekala rychle a čistě, je důležité alespoň jednou ročně nabrousit nože. Pokud jsou však nože ohnuté, naštípnuté nebo prasklé, vyměňte je za nové. A nezapomeňte nože před opětovnou instalací vyvážit. Konkrétní pokyny k ostření nožů sekaček na trávu vám poskytne náš vysvětlující návod.

Vyčistěte a promažte sekačku

Před uskladněním sekačky na sezónu otřete vlhkým hadříkem kryt motoru, kola, rukojeť a horní část žacího ústrojí. Sekačku osušte starým ručníkem. Promažte všechny exponované body pohybu kabelů a otočné body kvalitním mazivem ve spreji.

