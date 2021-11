Zdroj: K.-U. Haessler / Shutterstock.com

Růže spolehlivě zdobí naše zahrady nádhernými květy, ovšem mrazivou sezonu bez řádného zazimování nepřežijí. Nejvyšší čas zazimovat tyhle královny našich zahrad nastává právě teď, v době, kdy přicházejí první mrazíky. Přinášíme jednoduchý a spolehlivý návod, jak růže bezpečně provést zimním obdobím, kdy jim je nebezpečím nejen mráz, ale i studený vítr nebo ostré zimní slunce.

Nůžky nebudete potřebovat

Ačkoliv mnoho zahrádkářů růže před zimou tradičně stříhá, není to nejlepší postup. Zelené části totiž rostlinu chrání před zimou a zásobují ji energií, takže čím víc zelených částí rostlina má, tím lépe. Ostříháním jí proto neprospějete, navíc by se do rostliny mohla zanést infekce. Úplně stačí z rostliny odstranit na vláhu náročné květy a listy, které by se mohly stát cílem škůdců, což by ve výsledku mohlo zničit celou rostlinu. K růži přihrňte kompost, což ochrání její spodní část. Celou rostlinu poté zakryjte chvojím, pokud je příliš vysoká, můžete použít jutové pytle.

Nižší růže před zimou zakryjte chvojím Autor: Shutterstock.com

Netkaná textilie ochrání stromkové a popínavé růže

Pokud máte na zahradě stromkové či popínavé růže, pořiďte si lehkou netkanou bílou textilii, která se dá koupit přes e-shopy či v hobbymarketech, a růže touto textilií omotejte. Bílá barva od nich bude odrážet ostré sluneční paprsky, lehká struktura zároveň propustí dostatek světla i vzduchu, což zabraňuje vzniku plísní.

Zálivka se může hodit

Možná máte pochybnosti, jestli se zazimované růže mají přes zimu zalévat. Rostliny mají přes zimu období klidu, a jejich nároky na vláhu jsou mnohem menší než v létě. Ovšem to neznamená, že by vodu nepotřebovaly vůbec. Pokud prší nebo sněží, není nutné zálivku řešit. Pokud je velké sucho, můžete je, pokud je teplota nad nulou a půda je na pohmat suchá, trochu zalít. I dlouhotrvající holomrazy dokážou půdu řádně vysušit, takže jakmile opadnou, je namístě trocha vláhy.

Růže nechte zakryté až do jara, dokud ranní teploty nevyšplhají nad nulu. Pak je vhodná chvíle je odkrýt, uvidíte, že při správném zazimování zimu přestály bez úhony.

Zdroje: homeincube.cz, zahrádkářskáporadna.cz