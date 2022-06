Zdroj: shutterstock

V první řadě je nutné zdůraznit, že levandule je nenáročná na údržbu. Hnojení nepotřebuje vůbec nebo maximálně jednou za rok. Levandule potřebují spíše dusík. Fosfor a draslík příliš neocení. Nic se nemá přehánět, a moc dusíku naopak škodí. Proto doporučujeme hnojit opravdu jen jednou za rok.

Hnojení by mělo proběhnout na jaře ještě předtím, než levandule začne růst a kvést. Nejlépe poslouží kompost, který nanesete okolo rostliny zhruba v okruhu 2,5 cm. Skvělou vychytávkou jsou i vaječné skořápky. Skořápky okyselí půdu, nakypří ji, dodají minerály, a to hlavně uhličitan vápenatý.

Vyzkoušejte roztok z vaječných skořápek

Skořápky omyjte teplou vodou a nechte na slunci uschnout. Následně je rozdrťte na co nejjemnější prášek, vložte do litrové nádoby a zalijte vodou. Roztok nechte na pět dní v chladu a temnu pracovat. Po pěti dnech by měl být zakalený a silně zapáchat. V tu chvíli je připravený! Dolejte k němu zhruba stejné množství čisté vody a levandule zalejte.

Vaše levandule vám poděkují a ozdobí vaši zahradu víc než kdy jindy.

A pokud se vám levandule rozroste příliš, můžete z ní zkusit vytvořit nějaké dekorace.

