Zdroj: Shutterstock

Len setý známe především jako užitkovou rostlinu, která se po tisíciletí používala pro výrobu látky. Velký význam ale mají i jeho drobná semínka, jejichž účinky jsou známé stejně dlouho. V lidovém léčitelství měla důležitou pozici a jako lék na zánět sliznic je používal i nejslavnější lékař starověku Hippokrates. Lněná semínka ale působí pozitivně na mnoho dalších obtíží, s nadsázkou můžeme říct, že jsou tělu prospěšná od hlavy po paty.

Víte, jakých 5 druhů semínek byste měli zařadit do svého jídelníčku? Podívejte se na video:



Na žaludek, vysoký tlak i pleť

Složení lněných semínek je opravdu působivé. Ze 30-40 % obsahují lněný olej, který je bohatý na omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Ty jsou zásadní pro správné fungování srdeční i nervové soustavy, ale tělo si je nedokáže samo vyrobit, proto je třeba mu je dodávat. Mimo to lněná semínka obsahují také vitaminy E a F, jód, hořčík, fosfor, vápník, zinek, niacin a vlákninu. Působí jako přírodní projímadlo, pomáhají zklidňovat podrážděné sliznice, pozitivně působí i při zánětu žaludku, střev a dvanácterníku. Díky obsahu rostlinných estrogenů jsou semínka prospěšná i při obtížích s menstruačním cyklem a během klimakteria. Používat je lze i zevně – mírní kožní potíže, prospívají také pleti a vlasům.

Doporučená denní dávka pro dospělého člověka jsou 2 lžíce lněných semínek denně. V období těhotenství se o jejich užívání poraďte s lékařem.



Kam s nimi?

Pokud se rozhodnete zařadit lněná semínka do jídelníčku, pamatujte na důležitou věc. Jejich slupka je natolik tvrdá, že ji tělo nestráví, a účinné látky ukryté uvnitř tak nebudou působit. Řešením je semínka důkladně rozkousat, rozdrtit, namlít nebo namočit. Přidat je můžete do jogurtu, kefíru, smoothie, snídaňové kaše, nasypat do salátu nebo na obložené pečivo. Další variantou je užívání za studena lisovaného lněného oleje – stačí lžička denně. Připravit si můžete také čaj: 1 polévkovou lžíci semínek zalijte 500 ml vroucí vody a nechte 30 minut louhovat. Poté popíjejte během dne nebo použijte jako kloktadlo.

Mletá lněná semínka i olej jsou náchylné ke žluknutí. Skladujte je proto v dobře uzavřené nádobě v lednici.

Zdroj: www.vitalia.cz, nasevyziva.cz