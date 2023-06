Zdroj: Unsplash

Baobab je opadavý strom z čeledi slézovitých. Vyskytuje se jen na několika místech světa – a šest z celkových osmi druhů roste výhradně na Madagaskaru. Zbylé dva najdeme v afrických savanách, v Austrálii nebo Indii. Charakteristický je pro něj velmi silný kmen a tenké větve, které působí jako kořenový systém. Na první pohled vypadá, jako by rostl obráceně, zaražený do země, k čemuž se váže celá řada pověstí, pověr a legend. Pod zemí však neukrývá korunu, ale spletitou síť kořenů, které se rozpínají až do vzdálenosti 90 metrů od stromu. Samotný baobab dosahuje výšky až 30 metrů, obvod kmene dosahuje až dvaceti metrů, v případě nejstaršího afrického exempláře je to dokonce 42 metrů.

Podívejte se na video a poznejte fascinující baobaby zblízka:

Zásobárna vody

Masivní kmen baobabu má pórovitou strukturu, díky níž dokáže zadržovat vodu a přizpůsobovat se okolním klimatickým podmínkám. S tím souvisí i jeho fascinující schopnost měnit svou velikost – v období sucha spotřebovává zásoby vody a smršťuje se až o několik desítek centimetrů. V období dešťů pak opět nabývá na objemu. Porézní dřevo má ještě jednu zajímavou vlastnost – netvoří letokruhy, takže není možné určit jeho stáří. K měření se v případě baobabů používá radiokarbonová metoda datování, která však není zcela přesná. Věk nejstarších exemplářů se odhaduje asi na 2 000 let.

Víte, že... Baobaby jsou pro místní obyvatele Madagaskaru velmi důležité a mají pro ně zvláštní význam. Lidé si baobabů váží, cítí k nim úctu a dokonce jim přinášejí oběti. Nejčastěji používané malgašské jméno pro baobaby je renala nebo reniala. Reny je malgašsky matka a slovu ala odpovídá české les. Baobaby jsou pro Madagaskařany matkami lesů



Strom splněných přání

I kdyby neplnil přání, s nimiž se mu lidé chodí svěřovat, bude stále nesmírně užitečnou rostlinou s velmi všestranným využitím. Z vláken kůry se šijí tašky, klobouky a provazy, samotná kůra se používá jako střešní krytina. Dutina kmene v minulosti dokonce sloužila i jako příbytek, modlitebna, skladiště, koupelna anebo vězení. Obrovský význam má baobab i jako potravina. Jedlé jsou všechny jeho části – konzumuje se kůra, listy, míza a také dužnaté plody s jemně nakyslou, citrusovou chutí, které jsou bohaté na vitaminy a minerály. Stejně výživný je i olej, který se lisuje ze semen. Díky všem svým jedinečným vlastnostem a schopnostem získal baobab právem označení strom života.

