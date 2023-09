Allouville-Bellefosse je nenápadné městečko v Normandii, které by nijak významně nevyčnívalo. Ukrývá však jeden unikát, díky němuž se sem sjíždějí turisté a poutníci z Francie i ze zahraničí. Když dorazíte na náves, na první pohled pochopíte proč. Roste zde totiž jedinečný dub letní, kolem něhož se vine dřevěné schodiště. A v jeho dutině se ukrývají dvě kaple.

Prohlédněte si tento unikátní strom zblízka ve videu:

Dub z Allouville, francouzsky Chêne d'Allouville nebo Chêne chapelle, je mohutný strom vysoký 15 metrů a jeho kmen v nejsilnější části dosahuje obvodu 16 metrů. Jeho stáří není přesně známé, ale odhaduje se v rozmezí 800 až 1000 let, což z něj činí nejstarší dub ve Francii. Za jeho současnou podobou stojí doslova zásah shůry. V 17. století do něj udeřil blesk, strom však jako zázrakem přežil. Neshořel, ani neuschl, naopak začal obrážet novými listy, což místní obyvatelé považovali za zázrak. Následkem blesku se v jeho kmeni utvořila dutina a místní farář z nedalekého kostela svatého Quentina rozhodl, že v něm bude vybudována kaple.

Nakonec vznikly kaple dvě – Notre-Dame de la Paix (Naše Paní míru) a Chambre de l’Ermite (Poustevníkův pokoj), které jsou spojeny dřevěným spirálovitým schodištěm. Dub se stal posvátným místem a vyhledávaným cílem poutníků. Během francouzské revoluce ale málem došlo k jeho zničení. Byl totiž považován za odkaz staré vlády a její tyranie a rozbouřený dav ho chtěl podpálit. Zachránil ho místní učitel Jean-Baptiste Bonheure, který na něj rychle umístil nápis s názvem „Chrám rozumu“, čímž ho proměnil v symbol nové doby a nových začátků. Díky tomu byl strom ušetřen a jako kaple slouží dodnes. Každý rok se zde 15. srpna schází poutníci u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie. Během celého roku se k němu ale sjede až 60 000 návštěvníků.

Dub letní je jeden z nejrozšířenějších zástupců svého druhu – přirozeně roste v Evropě, na Kavkaze, v Malé Asii a v některých částech severních Afriky. Jedná se o mohutný listnatý strom, který dorůstá až do výšky 45 metrů. Charakteristická je pro něj dlouhověkost – dožít se může až věku 2 000 let. Pokud byste hledali nejstarší dub v České republice, vyrazte do Náměště nad Oslavou. Stáří zdejšího Žižkova dubu se odhaduje na 1000 let.