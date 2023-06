Zdroj: Shutterstock

Kuna, ta malá šelma, která dokáže obrátit váš pozemek vzhůru nohama. Její přítomnost může způsobit spoustu starostí a škod. Ale nezoufejte, máme pro vás několik tipů, jak ji dostat pryč a jak ji spolehlivě vlákat do pasti.

Představte si scénář: Jste v klidu doma, užíváte si pohodový večer, když najednou slyšíte dusot a nepříjemný zápach. Ne, to není duch, který se rozhodl vás navštívit. Je to kuna, malá šelma, která se rozhodla, že váš domov je ideální místo pro její útočiště. A věřte mi, tato malá šelma dokáže obrátit váš pozemek vzhůru nohama. Rozkousaná izolace domu, překousané kabely u auta, poničená zahrádka, to vše je dílo této malé šelmy. Ale nezoufejte, máme pro vás několik tipů, jak se jí zbavit.

Jak se jinému zadařilo chytit kunu:

Od začátku - jak poznat, že jde o kunu?

Nevíte, jestli je to skutečně kuna? Tohle jsou základní znaky, že to je ona.

Zvuky: Zvířata jsou aktivní hlavně v noci, takže pokud slyšíte v noci dusot nebo škrábání, může to být kuna.

Zápach: Mají specifický zápach, který je často popisován jako silný a nepříjemný. Může připomínat zápach moči nebo shnilého jídla.

Stopy: Jejich tlapky mají pět prstů a na stopách jsou patrné drápy. Stopy mohou být vidět v prachu nebo na znečištěných místech.

Exkrementy: Kuny zanechávají za sebou exkrementy, které jsou obvykle dlouhé asi 3-5 cm a mají tvar špagety.

Škody: Hledejte škody na izolaci, kabeláži nebo dokonce na zahradě. Pokud najdete takové škody, může (ale nemusí) to být dílo kuny.

Jak jí odchytit?

První možností je použít na odchyt kuny takzvaný sklopec nebo past. Do klece umístíte návnadu a vyčkejte. A jakou návnadu použít? Kuna je mlsná a zvědavá, takže se dá vlákat do pasti různými způsoby. Můžete použít odřezky kuřecího či rybího masa, uzenou makrelu, vnitřnosti, voňavý špek, ale i sušené švestky nebo čerstvé vejce.

Pokud se vám podaří kunu odchytit, naložte klec do auta a odvezte ji dostatečně daleko od vašeho domova. Poté kunu vypusťte ven. Tímto způsobem máte téměř stoprocentní jistotu, že se k vám kuna z dálky znovu nevrátí.

Můžu kunu zabít? Ne. Kuna je chráněné zvíře a nelze ji tedy zabít. Je to nezákonné, nehumánní a kruté. Vhodnou obranou je pouze zamezení vstupu, odpuzení nebo odchyt a odnesení mimo obydlí.

Ať se jí u vás nelíbí

Další možností, jak se zbavit kuny, je použití pachového odpuzovače. Kuny se můžete zbavit tak, že do okupovaného prostoru rozmístíte pachy, které jí nevoní a kterých se může obávat. Za tímto účelem se vyrábí speciální pachové odpuzovače na kuny. Jako levnější alternativu můžete využít vůně do auta. Další možností jsou chlorové tablety, popřípadě můžete zkusit rozprášit do prostoru vodu po holení.

Pokud máte doma domácího mazlíčka, můžete zkusit do napadeného prostoru rozmístit jeho chlupy. Kuna má ráda své teritorium nedotčené. Pokud v něm nalezne chlupy vaší kočky nebo psa, nejspíše místo brzy opustí. Podobně bude reagovat také, pokud na místo zvířecích chlupů použijete lidské vlasy. Kuny se zkrátka o prostor s jinou šelmou nebo člověkem dělit nebudou.

Pár funkčních nápadů: Rádio: Pokud je kuna na chatě, v době, kdy doma nejste, jí pouštějte nahlas rádio. Dejte ho do podstřeší poblíž místa, kde má pelech a vytočte zvuk naplno. Ať je v tom co nejvíc hudby. Kuna má ráda klid. Parfém: Vezměte PET lahev, nalijte do ní vodu a parfém. Čím silbější, tím lepší. Vystříkejte dům, podstřeší, místa kolem okapů tímto koncentrátem. Dům bude týden smrdět jako nevěstinec, ale ani kuně to nevoní.

Nejúčinnější obrana je pevná mříž

A konečně, můžete jí dát najevo, že není vítaný host. Jestli víte, odkud k vám kuna chodí, zkuste jí zatarasit vstup. Pokud se k vám dostává skrze díru v plotě, zadělejte ji. Nezdá se to, ale kuně stačí i otvor o průměru tenisového míčku. Pokud se na vaši střechu dostává přes okap, můžete nakoupit ostnatý drát nebo hroty proti holubům, přes které se kuna nedostane.

Takže, pokud se vám zdá, že máte doma nezvaného hosta, nezoufejte. S těmito tipy a triky se jí snadno zbavíte. A pamatujte, kuna je chráněné zvíře, takže její usmrcení rozhodně nepřipadá v úvahu. Místo toho se snažte kunu odchytit a vypustit v přírodě, kde bude moci pokračovat ve svém životě bez toho, aby vám způsobovala problémy.

Zdroj: kuna-skalni.eu, pestujeme.cz