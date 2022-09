Zdroj: shutterstock.com

Mravenci mohou být užiteční, jejich přítomnost však většinou žádoucí není. A to platí jak o bytu, tak i o zahradě. Mravenci vás mohou zbavit některého hmyzu, na druhou stranu lehce zničí trávník, ale i část úrody. Přemýšlíte, jak se jich zbavit? Máme pro vás návod – a to dokonce i bez chemie!

K přemnožení mravenců na zahradě dochází ve chvíli, kdy je počasí vlhké a teplé. Mravenci shánějí potravu pro sebe a larvy takřka kdekoliv – i proto najdete okousané květní pupeny ovocných stromů i keřů, listy mohou žloutnout a kroutit se. Plody budou zakrnělé, pokud rostliny vůbec vykvetou. Mravenci dále roznášejí houbové choroby a chrání škůdce, jako jsou larvy a puklice.

Mravenci Autor: shutterstock.com

Kde je najdete?

Předtím, než se pustíte s mravenci do boje, je nutné zjistit, kde všude se pohybují. Prostředky je nutné aplikovat nejen do hnízd, ale i na cestičky a tam, kudy se dostávají do domu či skleníku.

Použijte vodu

S mravenci můžete zkusit bojovat s vodou. Mraveniště zalijte horkou vodou, případně vodou s jarem. Ve vodě můžete vylouhovat česnek nebo kopřivy (ideálně dva dny), poté mraveniště prolijte.

Vyzkoušejte koření

Mravence můžete vyhnat také za pomoci některých druhů aromatického koření. Vyzkoušejte rozemletý hřebíček, skořici, jalovec, pepř. Fungovat může také suchá sedlina z kávy, sušený česnek, ale i cibule.

Které bylinky můžete vyzkoušet?

Kromě toho, že aromatické bylinky vyženou mravence, budete z nich mít užitek v kuchyni. Zkuste mátu, petržel, bazalku, kopr, levanduli či pelyněk. Dobře funguje i cibule s česnekem v záhonu, nejen v sušené formě.

NÁŠ TIP: V boji proti mravencům vám může pomoci také roztok vody a octa v poměru 1:1.

Zdroj: ireceptar.cz