Zdroj: BowerBird / Michele Rossi

Stála tady stodola. Stará a tak zničená, že už nešla zachránit. A tak ji zbourali a místo ní postavili nový dům. Má stodolu mírně připomínat, ale ne moc. Není to zapotřebí. Tohle má být dům jednadvacátého století.

Majitelé na půdorysu zbořené budovy chtěli postavit nový dům. Měl mít opět sedlovou střechu s červenými taškami, měl být opláštěný černým dřevem. To byly základní podmínky, které předložili architektům ze studia Ashworth Parkes Architects. Ti po konzultacích pochopili, že dům nemá stodolu připomínat, ale zase se nemá výrazně lišit tvarově a strukturálně od toho, co zde stálo a co je k vidění v okolí.

Rychlá dřevostavba

Na postavených základech tak vznikla dřevostavba, která sice tvarově připomíná starou stodolu, ale jinak je to moderní dům. Celá stavba probíhala velmi rychle, protože stěny byly připraveny mimo staveniště v hale. Tam byly zkompletovány, očíslovány a dopraveny na místo určení, kde se jen spojily k sobě. Spodní a horní patro rozděluje hlíníkový pás, který je zároveň držákem pro slunolam. Fasáda je obložena černým mořeným dřevem a v něm je zabudováno několik zajímavých věcí. Například na míru vyráběné venkovní osvětlení, které přesně zapadá do jednotlivých lamel fasády, nebo okna, která nemají sklo. Jde o větrací okénka, kdy skutečné okno mezi nimi má pevný rám.

Jednoduchý, prostorný

Interiér ve dvou patrech skrývá zajímavé členění. Vždyť se sem vešel i pokoj pro květiny nebo dnes už téměř zapomenutá špajzka. Spousta věcí je zde dělaná na zakázku. Zaujme například zlatý koktejlový bar nebo efektní schodiště s přirozeným osvětlením ze stropního okna.