Černá čočka beluga získala své jméno podle kaviáru z jesetera Beluga, který svými drobnými tmavými zrnky připomíná. V našich končinách je trochu opomíjeným druhem, přednost v kuchyni obvykle získává hnědá nebo červená čočka. Až poznáte její přednosti, určitě ji do svého jídelníčku zařadíte častěji. Čočka beluga má vynikající oříškovou chuť, před vařením ji není nutné namáčet a po tepelné úpravě si ponechává svůj tvar. A na rozdíl od jiných druhů luštěnin nezpůsobuje nadýmání. Je cenným zdrojem vitaminů, minerálů a vlákniny, její černý pigment je bohatý na antioxidanty podobně jako borůvky nebo ostružiny. Skvěle se hodí do teplých i studených salátů, do polévek, pomazánek i jako příloha k masu a rybám.

Mujadara je pokrm z čočky, rýže, cibule a aromatického koření, který pochází ze Středního východu. Podívejte se, jak si tuto orientální specialitu můžete připravit:



Salát z černé čočky se sýrem feta



Příprava: 30 minut



Ingredience:

1 hrnek černé čočky beluga

3 větší rajčata

1 žlutá paprika

3 hrsti salátových listů

100 g fety

olivy



Na zálivku:

100 ml oleje (řepkový, slunečnicový, olivový)

3 lžíce citronové šťávy

1 lžíce dijonské hořčice

2 lžíce sekané petržele

špetka cukru

sůl, pepř



Příprava:

1) Čočku uvařte ve vodě podle návodu na obalu – doba přípravy je obvykle 25-30 minut.

2) Nakrájejte rajčata a papriky, salátové listy podle potřeby natrhejte na menší kousky.

3) V misce pomocí metličky prošlehejte citronovou šťávu s hořčicí, cukrem a pepřem. Po malých dávkách poté postupně zašlehávejte olej, aby vznikla hladká a kompaktní emulze. Přidejte nasekanou petržel a podle potřeby dosolte.

4) Uvařenou čočku slijte a nechte vychladnout. Poté ji promíchejte se zeleninou, přidejte olivy a poté zálivku. Na závěr do salátu rozdrobte sýr feta.

Zdroj: www.healthyseasonalrecipes.com, www.vegan.cz