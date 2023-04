Zdroj: shutterstock

Zdravé topinky začínají u správného pečiva. Místo bílé mouky, která obsahuje minimum vlákniny a živin, volte celozrnnou, špaldovou nebo žitnou mouku. Tyto druhy mouky mají vyšší obsah nejen vlákniny, ale i vitaminů a minerálů, což přispívá k lepšímu zažívání a celkově zdravějšímu tělu. Když už chcete chystat topinky, kupte si tedy tmavý chléb.

Olej, či bez oleje? To je otázka!

Při přípravě topinek je důležité zvážit, zda použít olej. Obecně se nedá říct, jestli je olej zdravý, či nikoli. V rozumné míře nikomu neuškodí. A tak si klidně dopřejte i topinky s olejem. Ale! Doporučujeme sáhnout po kvalitním olivovém oleji, který je bohatý na zdravé nenasycené mastné kyseliny a antioxidanty. Olivový olej můžete použít jak pro potření pečiva, tak pro smažení. Pokud dáváte přednost bezolejové variantě, pečte topinky v troubě nebo v topinkovači.

Základem zdravé topinky, ať ji děláte na oleji nebo v topinkovači, je nikdy nepřešvihnout čas, kdy topinka začne tmavnout. Topinka má být pečena do růžova, tudíž vnitřek je ještě pružný, ale povrch křupavý. Poto jednoznačně doporučujeme - pečte topinky v troubě. Potřete topinky lehce olivovým olejem a dejte na plech nebo mřížku. Pečte na 250 °C do růžova. Pro gurmánskou topinku vylisujte do olivového oleje česnek a nechte na několik hodin louhovat tymián. Pak olejem s česnekem potřete topinku. Geniální je i směs másla a česneku se špetkou drceného chilli.

Na zdravé a chutné topinky namažte zdravou a chutnou pomazánku

Nejdůležitější částí zdravých topinek je samozřejmě pomazánka. Zkuste avokádový krém, hummus nebo tvarohovou pomazánku. Pro ještě větší výživovou hodnotu si dopřejte zeleninu, jako jsou rajčata, okurka, špenát nebo rukola. A nebojte se experimentovat s bylinkami a kořením!

