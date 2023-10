Zdroj: shutterstock

V padesáti je život teprve na vrcholu, ale s tímto vrcholem přicházejí i určitá zdravotní rizika. Je čas si naordinovat dávku preventivních prohlídek. Proč? A které? Pojďme na to!

Padesát let. Pro někoho je to období sebereflexe, pro jiné doba plná nových dobrodružství. Ať už jste v tomto věku začali cestovat, nebo objevovat tajemství jógy, jedno je jisté: měli byste mít na mysli své zdraví. A právě zde přichází na řadu preventivní zdravotní prohlídky, které by žena v padesáti neměla vynechat.

Jak důležité jsou preventivní prohlídky?

Vyšetření prsou

Mamografie je slovo, které někdy vzbuzuje obavy, ale především jde o esenciální vyšetření v oblasti ženského zdraví. Je to metoda, která využívá specializované rentgenové technologie k detekci neobvyklých tkáňových změn nebo nádorů v prsu. Pokud jste žena okolo padesáti let, je důležité toto vyšetření zařadit mezi své pravidelné lékařské kontroly.

Začít s pravidelnou mamografií je klíčové, protože riziko vzniku rakoviny prsu se prudce zvyšuje s rostoucím věkem. Mohlo by se zdát, že je to jen další položka na dlouhém seznamu lékařských vyšetření, ale neměli byste to podceňovat.

Odhalení rakoviny v raném stadiu, kdy ještě nemá příznaky, může značně zvyšovat šance na úspěšnou léčbu a plnou remisi. Mamografie je tak klíčovým nástrojem, který vám může doslova zachránit život.

Kosti v kondici?

Pokud si myslíte, že vaše kosti jsou stejně pevné jako ve dvaceti, mýlíte se. Menopauza a hormonální změny s sebou přinášejí riziko osteoporózy. A právě denzitometrie je tou správnou prohlídkou, která vám ukáže, jak na tom vaše kosti opravdu jsou.

Srdce pod lupou

Nebudeme si nic nalhávat, s věkem se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Proto je důležité podstoupit komplexní vyšetření srdce, které zahrnuje krevní testy, EKG a další. Mít srdce pod kontrolou znamená dlouhý a šťastný život.

