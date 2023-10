Zdroj: shutterstock

Listí se začíná barvit a zahrádkáře čekají na stromech a v zemi jedny z posledních potravin, které jim ještě chybí sklidit. Využijte toho a přidejte sezonní ovoce a zeleninu do svého každodenního menu. Inspirovat se můžete devíti chutnými recepty.

Proč jíst sezónní potraviny?

Na podzim klesají teploty a naopak častěji se můžeme nachladit. Abychom tělo udrželi v rovnováze, v kondici a zdravé, měli bychom omezit studená jídla, jako jsou saláty a studené nápoje. Zaměřte se proto na potraviny, které posílí imunitu, dodají energii a vyživí nás – typicky zelenina, bylinky, luštěniny, ryby a ovoce. A podle toho přizpůsobte jídelníček. Sezónní potraviny jsou bohaté na živiny, které právě v tomto období potřebujete.

Podpořte své zdraví touto stravou

Sezónní ovoce a zelenina je čerstvá a chutná, ale také prospěšná pro životní prostředí. A samozřejmostí jsou i její pozitivní účinky pro naše tělo, zvláště pokud pochází z místní farmy. Zajděte si proto na farmářský trh ve vašem městě nebo hledejte v obchodě potraviny s regionálním označením.

Vědci zjistili, že pórek vás díky flavonoidům ochrání proti srdečním chorobám, onemocněním očí a je zdrojem antioxidantů. Proto na trzích hledejte křupavé stonky a přidejte si je třeba do polévky.

Dokonalé na podzim jsou i sladké brambory, které obsahují vitamíny pro posílení imunity a vlákninu. Právě vlákninu byste měli při sestavování jídelníčku upřednostnit. Začněte proto den ovesnou kaší se semínky a čerstvým ovocem.

Upravte na podzim také způsob přípravy jídla

Není to jen o tom, co jíte, ale také jakým způsobem jídlo připravíte. Upřednostněte teplé ingredience jako chili, zázvor a pepř a spíše vařte v páře a pošírujte než smažte. Omezíte tak příjem nezdravých tuků. Podzimní jídelníček by měl obsahovat méně soli. Nahraďte ji třeba sójovou omáčkou nebo miso pastou. Tak se pusťte do vaření a vychutnejte si sezonu naplno.

Zdroje: healthsensefairview.com.au, shawellness.com, everydayhealth.com