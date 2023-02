Zdroj: shutterstock

Čeština je bohatá na slova a slovní spojení, mnohé z nich ale nemají svůj původ v češtině a jejích předchůdcích. Pokud patříte mezi lidi, kteří si striktně hlídají svůj jazyk, prozradíme vám, že tak striktní být nikdy nemůžete. Angličtina je světovým jazykem číslo jedna, a tak proniká i do našeho jazyka. Tak schválně, které anglicismy také používáte?

Zatímco svět přejal z češtiny slovo robot, naopak do ní jich proniká ze světa spousta. Chodíte na brunch, pořádáte event, v práci brainstormujete před deadlinem nebo jdete na mítink? Ať děláte cokoliv z uvedených, používáte ve své rodné češtině anglicismy, tedy slova přejatá z angličtiny. Neznamená to, že už čeština není cool, naopak se neustále vyvíjí a hledá možnosti, jak nazývat neustále nové fenomény ve společnosti. Vznikají neologismy, které si postupně osvojujeme a počešťujeme.

Ale co když to otočíme? Existují i česká slova, která nemůžeme do angličtiny doslovně přeložit, typicky druhy jídla. Znáte některá?

Věděli jste, že tato slova pocházejí z angličtiny?

Zatímco u výše zmíněných slov vám byl jejich původ jasný, existují i taková, nad jejichž původem byste se už nezastavili. Vsadíme se, že si alespoň někteří z vás rádi zahrají o víkendu fotbal, zatímco jiní budou uvažovat nad svými vizemi. Tato slova máme v našem slovníku velmi hluboko zakořeněná stejně jako mobil, sport, sprej, hit, šok či esej. A to natolik, že nalezení správného českého slova, které označuje naprosto totéž, může být problém. Proto déle přetrvává anglická podoba slov. Hodně jsme jich přejali například ve sportu - od fotbalu přes gól až po tenis. Ale víte například, že z angličtiny pochází i svetr, šála apod.?

Zajímavé je, že některá anglická slovíčka se k nám dostávají oklikou. Například přes francouzštinu tu máme park, kroket, parkovat, parlament či esej, přes němčinu pádlo, flirt či kraul.

Díky postupnému zdomácňování anglicismů se jejich podoba zjednodušila a přizpůsobila českému pravopisu a výslovnosti. A tak nám už ani nepřijde, že každý den užíváme spoustu přejatých slov jako zmíněný víkend, punč, manažer, tramvaj, klub nebo svetr.

Zdroje: czechency.org