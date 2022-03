Zdroj: Shutterstock

Žehličky pracující s párou se dělí na dvě hlavní skupiny. Můžete mít napařovací žehličku, anebo parní stanici. Jak fungují a v čem se liší?

Komu se hodí napařovačka

Napařovací žehlička zastane práci tam, kde se žehlí denně, ale pořizují si ji i domácnosti, které žehlí příležitostně nebo jen malé množství prádla. Díky distribuci páry prostřednictvím otvorů v žehlicí ploše je práce jednodušší, na tkaniny není potřeba tolik tlačit jako v případě obyčejné žehličky (vyšší hmotnost přístroje i tlak páry zvlhčující prádlo se postarají o lepší výsledek).

Nejsou všechny stejné

Jednotlivé modely se liší materiálem žehlicí plochy, parním výkonem, dobou nahřívání, množstvím a tvarem napařovacích otvorů, jimiž je žehlicí plocha osazena, i celou řadou praktických funkcí. Oceníte třeba automatické odvápňování, vertikální napařování, možnost parního rázu, kropení prádla, anti-drip systém, díky němuž na prádlo nebude odkapávat voda, či automatické vypnutí.

S napařovací žehličkou Refine 700 (E7SI1-8DB) zvládnete vyžehlit třeba i hedvábí nebo vlnu. Zaujme rovněž takzvaným outdoorovým programem, který obnovuje voděodolnost funkčního outdoorového oblečení

Jde to i bez kabelu

Výkonná žehlička potřebuje také dostatečný zdroj energie, o nějž se stará topné těleso. Praktické je, aby se její příkon pohyboval mezi 1200 až 2800 W. Příkon ovlivňuje rychlost ohřátí žehlicí plochy na požadovanou teplotu i sílu, se kterou žehlička vypouští páru. Neméně důležitý je i parní výkon, který udává, kolik gramů páry napařovací žehlička vypouští za minutu práce. Optimální hodnota se pohybuje mezi 30 až 50 g/minutu.

Větší pohodlí zajistí bezkabelové modely vybavené konektory, které do sebe akumulují energii na další žehlení z odkládací plochy. Když se ale rozhodnete pro kabelové napájení, jednoduše konektor upevníte k žehličce.

Na hromady prádla

Pokud máte doma často hodně prádla, pořiďte si raději parní stanici s externím zásobníkem páry. Poradí si s hůře odstranitelnými záhyby a s více vrstvami látky najednou, což šetří čas i energii. Parní stanice nebo také parní generátory či parní žehličky, jak se těmto přístrojům říká, v porovnání s napařovacími žehličkami vyžehlí prádlo ještě rychleji, efektivněji a bez velké námahy.

Množství páry vystupující z generátoru by se mělo pohybovat v rozmezí 90 až 120 g/minutu a parní ráz pro okamžitou distribuci velkého množství páry by měl činit minimálně 200 g/min. Rozhodující je i to, při jakém tlaku spotřebič páru „vydechuje“. Čím je tlak vyšší, tím snáze a efektivněji se pára dostane dovnitř tkanin, přičemž průměr se pohybuje kolem 4 až 6 barů.

Ještě si všímejte

Parní generátor disponuje velkou externí nádobou na vodu, která mívá objem kolem jednoho až dvou litrů. Přístroj si vybírejte také podle materiálu žehlicí plochy a velikosti, celkové hmotnosti, parního výkonu, délky přívodního kabelu a dalších vychytávek. Například jde o anti-drip stop, schopnost samočištění, odvápňování, automatické nastavení teploty v závislosti na žehlené látce, automatické vypnutí a mnohé modely zvládnou horizontální i vertikální žehlení.

Posledním a jistě nezanedbatelným faktorem výběru je cena, napařovací žehličky stojí méně.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada.