Zdroj: Shuttertock

Čtenářka uvádí, že má poměrně husté, pevné vlasy, přirozeně vlnité, ale když je nevyfouká, dělají si, co chtějí. „Zkusila bych žehličku, jen si nejsem úplně jistá výběrem správného povrchu. Uvažovala jsem o keramice s turmalínem, v obchodě mi však doporučili keramiku s titanem. Je to dobrá volba?“ ptá se.

Poradili jsme se s Michaelou Ženatou, mistrovou výcviku Středního odborného učiliště kadeřnického v Praze. „Každý povrch žehličky by za správného použití měl zvládnout všechny typy vlasů. Nejde tedy až tak o daný povrch, ale zejména o použití vhodné teploty a tlak (stisk) ramen. U jemných, slabých vlasů by měla být použitá co nejnižší teplota, totéž platí pro vlasy melírované a odbarvené. Čím zdravější a silnější vlas je, tím může být teplota vyšší. A stisk žehlicích ramen volte takový, aby žehlička hladce klouzala po vlasech a nedrhla,“ vysvětluje odbornice.

Lepší je žehlit vlasy po tenčích pramenech a dát jim čas, aby se prohřály. Nežehlete ani moc rychle, ani extra pomalu, žehlička nemá zůstat příliš dlouho na jednom místě. Ideální je pomalý plynulý tah. Potom nechte vyrovnané prameny vychladnout, až tím se fixuje účes. Některé ženy vlasy pročesávají ještě teplé, a to je chyba.

Odbornice ještě dodává, abyste nezapomněly před každým narovnáváním použít vhodný termo ochranný přípravek na vlasy, který zajistí, že se žehlením nepoškodí (obsahují pečující složky chránící vlasy před vysokou teplotou) a nepustí do vlasů vlhkost, takže nebudou krepatět a déle zůstanou hezky hladké.

A jak zní poslední rada? „Když se vlasy dobře vyžehlí a v mezičase příliš nezvlhnou (déšť, vzdušná vlhkost, sprcha, pot…), vydrží hladké až do dalšího mytí. Čili má-li někdo potřebu žehlit je často, tak určitě od mytí do mytí. Jinak je s ohledem na zachování kvality vlasů vhodné žehlení maximálně jednou týdně,“ připomíná Michaela Ženatá.