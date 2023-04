Zdroj: Shutterstock

Zelená působí na psychiku člověka uklidňujícím dojmem a dokáže vyvolat pocit spokojenosti, jistoty a vnitřní pohody. Na fyzické úrovni podporuje myšlení a paměť, pomáhá bojovat proti migrénám, tlumí únavu a při světelné terapii může snížit krevní tlak. A těm, kteří se snaží zhubnout, pomůže snižovat chuť k jídlu. Jak s ní ale pracovat?

Světlá zelená vs. tmavá zelená

Do malých místností patří světlé a pastelové tóny, jako je například šalvějová a mátová. Ty umí prostor opticky zvětšit a rozšířit. Hodí se třeba na jednu či dvě ze stěn nebo na skříňky u kuchyňské linky. Vyplatí se je kombinovat se světlými neutrálními odstíny jako bílá, krémová a barva šampaňského, jež by měly vždy převažovat. Tmavší odstíny zelené patří v méně prostorných místnostech jen na doplňky, nádobí, menší kuchyňské spotřebiče a textil. V prostornějších kuchyních se můžete trochu rozšoupnout a na větší plochy zvolit i výraznější tóny, jako je smaragdová, limetková, olivová a brčálově zelená. Ani tady to s nimi ale nepřehánějte. Mohly by totiž působit tmavě a stísněně.

Chytněte zelenou inspiraci:

Zelená barva se žlutou a hnědou

Nemusíte se omezovat pouze na kombinace s neutrálními barvami. Zelená si výborně rozumí i s těmi výraznějšími. Patří mezi ně například optimistická žlutá. S ní si můžete skutečně vyhrát a kombinovat syté odstíny se sytými i syté s jemnějšími. Protože jsou tyto dvě barvy na barevném spektru těsně vedle sebe, budou spolu působit harmonicky a mohou nenuceně splývat. K této dvojici výborně sedí dřevo a bílá s béžovou. Velmi přirozeně vypadá také spojení s tóny hnědé a skořicové.

Zelená s fialovou a růžovou

Harmonické spojení může zelená barva vytvářet i s fialovou a více do červena fuchsiovou barvou. Obě se výborně hodí ke světlejším odstínům, jako je limetková a sytě zelená, slušet jim to bude s kovem a bílou. Starorůžová, pastelová a pudrová zase tmavě zelenou příjemně zjemní.

Zelená s modrou

Zelená si překvapivě rozumí i s uklidňující modrou. Sedí k sobě hlavně jejich tmavé a méně výrazné odstíny, zelenomodrá pak vytvoří poměrně zajímavou a neotřelou kombinaci s tyrkysovou. Přidejte k nim bílou, béžovou nebo krémovou a vše doplňte symbolem luxusu, zlatem, případně bronzem a mosazí.

