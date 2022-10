Zdroj: Shutterstock

Jednou z nich je pastinák setý (Pastinaca sativa). Známe ho jako náhradu za kořenovou petržel, však také patří do stejné skupiny spolu s mrkví a koprem. Preferuje vlhkou půdu a chladnější počasí. Sklízí se na podzim, ale je lepší, když pastinák necháte přejít mrazem. Někdo ho dokonce nechává venku celou zimu a sklízí až v předjaří, aby znovu nevyklíčil.

Dozrává pomaleji

Pastinák potřebuje tři až čtyři měsíce na dozrání. Seje se do půdy, když teploty vzduchu nespadají pod 20 °C, klíčení je pomalé a často nespolehlivé, ale když už se jednou ujme, jde o nenáročnou plodinu. Před sadbou je dobré namočit semena na pár hodin do vody, čímž se urychlí klíčení. Pak se seje do míst, kde je vlhko.

Sklízí se v pozdním podzimu, nebo se nechá přejít mrazem. Je pak jemnější a ne tolik štiplavý. Vhodné je přikrýt zem slámou a počkat klidně na několik ledových dní. Po opadnutí mrazů pak pastinák skliďte (nejlépe v rukavicích, protože čerstvý kořen může způsobit podráždění kůže) a nechte ho přezimovat ve sklepě vbodnutý do písku.

Zdroj: urobsisam.zoznam.sk, ireceptar.cz