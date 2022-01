Zdroj: Engin Akyurt / pexels.com

Dejte si pozor na aromatické potraviny

Je hned několik druhů zeleniny, které do lednice nepatří. A to nejen kvůli tomu, že by se zelenina zkazila, ale protože by mohla poškodit ostatní obsah vaší chladničky. Cibule, česnek, šalotka, ale i další aromatické potraviny není vhodné uchovávat v chladničce. Kromě toho, že jimi načichnou ostatní potraviny, cibule rychle změkne a česnek vám vyklíčí. Cibuli, česnek, ale i zázvor skladujte v suché a tmavé spíži, nikdy ne v igelitových sáčcích.

Náš tip: Naše rady týkající se skladování patří pro celé kusy ovoce a zeleniny. Poté, co je načnete, je skladování v chladu žádoucí. To samé platí u plodů, které jsou již poškozené.

V chladničce se zralých plodů nedočkáte

Další zeleninou, která do lednice nepatří, jsou papriky a rajčata. Většinu těchto potravin kupujeme ve stavu, kdy je musíme nechat dozrát – a k tomuto procesu by v chladničce nedošlo. Pokud tedy čekáte, že vám v lednici tvrdá rajčata změknou, opravdu se to nestane.

Brambory do lednice nepatří

Mnoho lidí dává do lednice také brambory – velká chyba. V chladném prostředí bude znehodnocena jejich chuť, v příliš teplém mohou začít klíčit. Pokud je neskladujete ve sklepě, je vhodné použít spíž, ve které je většinou nižší teplota než ve zbytku vašeho domova. Spolu s bramborami skladujte podobným způsobem také lilky, cukety, dýně a batáty.

