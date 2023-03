Zdroj: shutterstock

Zelňáky, zelníky, zelné placky… Takhle všelijak je můžete oslovovat. Ale ne moc dlouho. Vynikající zelné placky totiž zmizí velmi rychle. Společně je uděláme z kysaného zelí, takže budou i trochu zdravé, ale mouka a další ingredience z nich neudělají zrovna dietní věc. Ale proč občas nezhřešit. A mimochodem – k zelným plackám se skvěle hodí pivo.

Jestli chcete zelné placky z čerstvého zelí a na pánvi, tak tady je recept:

Základ je zelí

Asi není překvapením, že zelí je základ zelných placek. My vezmete kysané a vymačkáte z něj všechnu vodu. Pak ho můžete překrájet na menší kousky. Já to ale nedělám, protože pak zelí z placek kouká ven, je to jak chlupaté knedlíky a tyhle tmavší kousky chutnají nejlépe.

A kolik toho zelí? Upozorňujeme, že půl kila zmizí jako nic. Ale vezměme to jako základní hmotnostní odrazový můstek.

Se zelím následně smíchejte:

- 2 vejce

- majoránku

- pepř

- sůl – s ní to nepřehánějte, součástí zelí už sůl je

A k tomu dvě strašně důležité ingredience. Tenhle recept jsme totiž vybrali, abychom spotřebovali to, co jsme si udělali minulý týden – sádlo a škvarky. Sádla tak dvě lžíce a škvarek plnou hrst, nejlépe mírně nasekané.

K tomu všemu pak přidejte mouku. Té je asi tak 250-300 gramů. Záleží na tom, jak moc jste vymačkali zelí. I když bude ale těsto trošičku lepivější, nevadí.

Na pánvi, nebo v troubě?

Těsto pak můžete dát na pánev a osmažit z obou stran, ale to je pak takové příliš mastné. Podle mě je lepší udělat placky, dát je na pečicí papír na plech a strčit do trouby na 180 °C. Nechte je tam, dokud mírně nezezlátnou, pak teplotu stáhněte a nechte dojít do křupava.

Rozehřejte trochu másla, a až se placky upečou, potřete je. Někdo dokonce potírá zelné placky rozetřeným česnekem.



Zdroj: domácí recept z kuchařky po babičce