Zdroj: shutterstock

Chcete mít čistější svědomí a domácnost, a zároveň přispět k ochraně životního prostředí? Máme pro vás skvělé rady, jak minimalizovat odpad ve vaší domácnosti a vstoupit do světa zero waste. Stačí pár jednoduchých kroků!

Je nám všem jasné, že moderní společnost produkuje příliš mnoho odpadu. Plastové obaly, jednorázové nádobí, nevyužité potraviny – všechno to končí na skládkách nebo v oceánech. Ale co kdybychom vám řekli, že můžete snížit svůj ekologický otisk až na nulu? Představujeme vám zero waste domácnost – životní styl, který pomáhá chránit naši planetu a zároveň ušetřit peníze.

10 zero waste tipů, které určitě ještě neznáte!

Co znamená zero waste?

Zero waste (nulový odpad) je filozofie a životní styl, který má za cíl snížit množství odpadu, které produkuje jednotlivec nebo domácnost, na minimum, nejlépe na nulu. Principem je vytvářet co nejméně odpadu, a to tím, že se omezují jednorázové produkty, recykluje a kompostuje se více odpadu a nakupuje se více uvážlivě.

Jak na zero waste?

Změňte návyky při nákupu. Investujte do plátěných tašek a nákupních pytlů a vyhýbejte se plastovým obalům. Nakupujte v bezobalových obchodech, kde si můžete zboží nabalit do vlastních nádob. Toto bezobalové nakupování už umožňují služby zaměřené na rozvoz potravin!

Používejte vícekrát. Místo jednorázových produktů (např. plastové nádobí, papírová brčka) používejte trvanlivé alternativy (skleněné nádoby, nerezová brčka). A pozor. Ani papírové tácky nejsou žádná výhra. I ty už se nedají recyklovat, lepší je sáhnout po vlastním talíři.

Recyklujte a kompostujte. Správně třiďte odpad a kompostujte biologicky odbouratelný odpad, jako jsou zbytky jídla nebo stonky rostlin.

Omezte spotřebu. Přemýšlejte o tom, co skutečně potřebujete, a nekupujte zbytečné věci.

Jak začít?

Začněte malými kroky. Nepotřebujete ihned přejít na zero waste životní styl. Začněte například s používáním plátěných tašek místo plastových. Vzdělávejte se postupně, čtěte knihy a články o zero waste, sledujte dokumentární filmy a učte se od lidí, kteří již tento životní styl praktikují. A v neposlední řadě? Buďte trpěliví. Zero waste je cesta, ne cíl. Nezoufejte, pokud se vám nedaří hned od začátku snížit množství odpadu na minimum. Každý krok směrem k zero waste je důležitý.

Zdroj: zerowastelife.cz, zerowastecesko.cz, zerowejst.cz