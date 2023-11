Zdroj: shutterstock

Vánoce jsou symbolem radosti, lásky a dobrého jídla. Většina z nás si při této příležitosti ráda dopřeje a pak bojuje s přebytečnými kilogramy. Co kdybychom to letos vzali trochu jinak? Zkuste zhubnout už nyní, a když Vánoce přijdou, nemusíte se ničeho vzdávat. S námi to půjde snadno a zábavně!

Jak o Vánocích nepřibrat?

Začněme od stravy

Nemusíte se hned vrhnout do extrémních diet. Stačí začít jíst více zeleniny, ovoce a celozrnných produktů. Přidejte do svého jídelníčku více bílkovin, které vás zasytí na delší dobu a pomohou vám zhubnout. Nezapomínejte také na dostatečný příjem vody – pomáhá odplavovat toxiny z těla a podporuje metabolismus. A pokud si občas dopřejete něco sladkého, snažte se volit zdravější varianty, například tmavou čokoládu nebo ovoce.

Pohyb je klíčový

Nemusíte hned běhat maratony, ale snažte se najít si aktivitu, která vás baví. Může to být tanec, jízda na kole, plavání nebo třeba jóga. Najděte si čas aspoň třikrát týdně na pohyb, který vás bude bavit a nebude pro vás příliš náročný. Postupem času můžete intenzitu i dobu cvičení zvyšovat. Pohyb pomáhá spalovat kalorie, posiluje srdce a zlepšuje náladu.

To nejlepší je kardiocvičení Kardiocvičení, často označované jako kardiovaskulární nebo aerobní cvičení, je forma fyzické aktivity, která zvyšuje srdeční tep a zlepšuje krevní oběh v těle. Cílem kardiocvičení je posílit srdce a plíce a zvýšit celkovou vytrvalost těla. Při kardiocvičení dochází k rytmické aktivitě velkých svalových skupin, typicky po delší dobu a na střední až vysoké intenzitě.

Výkon na kardio strojích, jako jsou běžecké pásy, eliptické trenažéry, stepovače atd.

Regulární kardiocvičení může přinést řadu zdravotních výhod, včetně snížení rizika srdečních onemocnění, zlepšení hladiny cholesterolu a krevního tlaku, snížení rizika některých forem rakoviny, zlepšení spánku, zvýšení energie a pomoci při kontrole hmotnosti. Je doporučováno zařadit kardiocvičení do pravidelného cvičebního režimu, přičemž Americká srdcová asociace doporučuje pro dospělé alespoň 150 minut mírně intenzivního aerobního cvičení nebo 75 minut intenzivního aerobního cvičení, rozdělené do průběhu týdne, aby se dosáhlo maximálních zdravotních přínosů.

Nakonec nezapomeňte na dostatek spánku a odpočinku

Kvalitní spánek je důležitý pro regeneraci těla a pomáhá udržovat hormonální rovnováhu, která je klíčová pro ztrátu váhy. Snažte se jít spát a vstávat vždy ve stejnou dobu a vytvořte si před spaním rituály, které vás uklidní. A nebojte se občas odpočívat a nic nedělat. Váš mozek a tělo vám za to poděkují.

