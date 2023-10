Zdroj: shutterstock

Chladný vzduch, kroupy, sníh a jinovatka – zima přináší mnoho výzev pro váš trávník. Ale nebojte se! I když vaše zahrada vypadá, jako by šla na zimní dovolenou, s námi ji probudíte k životu. Ponořte se do tajů trávníkové péče v chladných měsících a nechte se inspirovat našimi tipy.

Péče o trávník v létě a na podzim:

Voda, voda a zase voda

I když se zdá, že v zimě trávník nepotřebuje zalévat, opak je pravdou. Snižující se teploty a menší množství srážek mohou půdu vysušit. Proto pravidelně kontrolujte vlhkost půdy a za suchého počasí trávník mírně zalijte. Ale pozor! Nikdy to nedělejte, když je mráz. Zamrzlá země by neabsorbovala vodu a mohla by poškodit kořeny.

Řezání a větrání trávníku

Ještě před prvními mrazíky trávník "sestřihněte" na výšku cca 4-5 cm. Krátká tráva lépe odolává mrazu a sněhu. K tomu můžete použít sekačku s nastavitelnou výškou řezu. Tak dosáhnete snadno optimální délky. Pokud je podzim vlhký a teplý, je vhodné provést i odvětrání trávníku speciálními větracími vidlicemi nebo stroji. V případě nutnosti postačí i hrábě. Větrání by mělo být prováděno systematicky, s rovnoměrnými odstupy, aby byl celý trávník rovnoměrně provzdušněn. To pomůže půdě dýchat, zlepší odvodnění a zároveň zvýší schopnost trávníku vstřebávat potřebné živiny.

Zbavte se listí a plevele

Opadané listí může na trávníku tvořit nepropustnou vrstvu, která brání průniku světla a vzduchu k trávníku. Pravidelně proto listí shrabávejte. A nezapomínejte ani na odstranění plevele. I když v zimě roste pomaleji, může oslabit váš trávník.

Zdroj: thespruce.com, scotts.com, lawnpride.com