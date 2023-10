Zdroj: Shutterstock

Před prvními mrazíky je klíčové připravit studnu a přilehlé zařízení. V případě, že vaše studna je vybavena ruční pumpou, doporučuje se její používání odložit až na jarní období. Významným krokem je pak tepelná izolace studny. Izolační vata či polystyren vám může pomoci chránit povrch studny. Aby tuto izolaci neodnesl vítr či nebyla poškozena sněhem, je důležité ji dobře zatížit.

Jak zazimovat studnu:

Poklop pro čistotu i bezpečí

Studna by neměla být jen dobře izolovaná, ale také by měla mít kvalitní a bezpečný poklop. Poklop chrání studnu před různými nečistotami, dešťovou vodou či tajícím sněhem. Je důležité, aby poklop dokonale utěsňoval vstup do studny, aby nedocházelo k znehodnocení kvality vody. Pro maximální bezpečnost je také vhodné doplnit široký betonový límec okolo skruže studny a vyspádovat okolní terén.

Ponorné tlakové čerpadlo a přídavná zařízení

Pokud vaše studna obsahuje ponorné tlakové čerpadlo, je dobré přemýšlet o jeho zazimování. Pokud jste si jisti, že v obvyklé hloubce studny voda nezamrzá, můžete čerpadlo ponechat na místě. Přesto je ale dobré odpojit všechna zařízení napojená na čerpadlo a vypustit všechnu vodu. Pokud si nejste jisti, uložte čerpadlo na bezpečné místo, například do sklepa. A nezapomeňte, že kromě čerpadla je důležité zazimovat i celý zavlažovací systém v zahradě.

Jak zazimovat čerpadlo Odpojte čerpadlo od elektrické sítě: Nejprve je důležité odpojit čerpadlo od elektrické sítě, aby nedocházelo k jeho náhodnému spuštění během zimy. Vypusťte vodu z čerpadla: Vypusťte vodu z čerpadla a potrubí, aby nedocházelo k jeho poškození mrazem. Nejlepší je vypustit vodu z nejvýše umístěného kohoutku a vypouštěcího ventilu. Zkontrolujte zpětné klapky: Zkontrolujte, zda jsou zpětné klapky v pořádku a nejsou zanesené nebo poškozené. Opravte případné praskliny: Pokud jsou na nadzemní části studny nebo vrtu praskliny, je důležité je opravit, aby nedocházelo k vnikání vody dovnitř a následnému poškození čerpadla. Zajistěte studnu/vrt betonovým límcem: Studnu nebo vrt je vhodné zajistit betonovým límcem na povrchu kolem skruže, aby nedocházelo k vnikání vody dovnitř. Zkontrolujte vodní hladinu: Před zimou je vhodné zkontrolovat vodní hladinu v studni a případně ji doplnit, aby nedocházelo k poškození čerpadla. Zkontrolujte kvalitu vody: Pokud víte, že voda ve studni je hodně tvrdá nebo železitá, může být vhodné provést úpravu vody, aby nedocházelo k poškození čerpadla.

Zazimování studny nepodceňujte

Příprava na zimu může být časově náročná, ale správná péče o studnu a vodní zařízení vám může ušetřit mnoho starostí a nákladů v budoucnosti. Než se pustíte do zahradnických prací na jaře, ujistěte se, že jste správně zazimovali všechny důležité komponenty vašeho zavlažovacího systému. Vaše zahrada vám za to poděkuje čistou a zdravotně nezávadnou vodou.

Zdroj: watersystemscouncil.org, familyhandyman.com