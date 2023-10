Zdroj: pixabay.com

Podzimní a zimní atmosféra je skvělá na vyzkoušení nových receptů na teplé nápoje. Jejich příprava je rychlá a jednoduchá. A poté se s nimi můžete zabalit do deky a dívat se z tepla domova, jak venku krásně sněží. Navnadili jsme vás? To je dobře, protože v tomto článku vám představíme tipy na zimní teplé nápoje, které byste měli vyzkoušet.

Pokud máte rádi kořeněné punče, kakaové nápoje a netradiční nápady na čaj, čtěte s chutí dál. Některé vám pomohou v boji s nachlazením, jiné zase s navozením perfektní nálady. Naučte se vařit teplé nápoje, které vás zahřejí na těle i na duši.

Uvařte si zimní čaj

Nic nezahřeje po koulovačce, zimní procházce nebo mrznutí na zastávce tak jako čaj. Nyní vám prozradíme netradiční recepty na čaj, v tomto případě na chutné chai latte.

První tip na čaj vám zabere asi osm hodin, ale za sladký a kořeněný výsledek to stojí. Svažte do utěrky čerstvý zázvor, skořici, hřebíček, lusky kardamomu a kuličky pepře a vařte je na mírném ohni 8 hodin. Poté přidejte černý čaj, vmíchejte kondenzované mléko a směs nechte prohřát. A máte hotovo!

Pokud se o vás pokouší nachlazení, neváhejte s přípravou následujícího teplého a trochu peprného nápoje. Uvaříte si čaj s drcenými lusky kardamomu, badyánem, medem a whisky. Všechny ingredience kromě alkoholu nechte v hrnci vařit na mírném ohni, dokud směs nezačne vonět. Poté vmíchejte whisky, nalejte do šálků a ozdobte badyánem.

Vánoce provoní kořeněné punče

Co by to bylo za zimu, kdyby vás nezahřálo uklidňující svařené víno. Pokud jste si ho doposud vychutnávali pouze na trzích, pak byste neměli opomenout náš tip, jak udělat kořeněný punč doma. Zvládnete ho snadno a rychle a potěšíte své blízké i přátele jeho netradiční chutí.

Ve velkém hrnci smíchejte láhev ovocného červeného vína, šálek brandy, šálek cukru, přidejte pomeranč a citron nakrájené na plátky a mletý muškátový oříšek. Poté svažte tyčinky skořice, nové koření, anýz, celý pepř a hřebíček do utěrky a nechte je louhovat.

Při vaření nezapomeňte směs občas zamíchat a duste 20 minut pod pokličkou. Aby vystoupila chuť vína, nechte vychladlou směs v uzavřené nádobě v chladničce přes noc uležet. Následující den víno znovu zahřejte a poté ho vychutnávejte s plátky pomeranče nebo skořicí.

Takovou horkou čokoládu jste ještě nepili

Mezi rychlé teplé nápoje patří také horká čokoláda. Na přípravu jednoho šálku si vyhraďte asi pět minut. Aby vám bylo v chladném počasí ještě tepleji, stačí si běžný recept na kakao malinko upravit. Pro peprnější chuť přidejte do kakaové směsi špetku rozemleté chilli papričky chipotle a polovinu skořice. Nezapomeňte nakonec kakao ozdobit šlehačkou a posypat čokoládou nebo skořicí.

Ať si uvaříte doma jakékoliv vánoční teplé nápoje, vychutnávejte si je a užijte si skvělou zimní pohodu.

Zdroje: realsimple.com, tasteofhome.com, tasteofhome.com