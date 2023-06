Zdroj: pexels.com

Pokud chcete začít podnikat, jedna z prvních věcí, kterou musíte udělat, je založit si živnostenský list. V jakých případech jej ale nepotřebujete?

Příležitostný příjem,

autorský honorář,

příjem z pronájmu,

činnosti vykonávané dle zvláštního zákona.

Podívejte se, jaké příjmy nemusíte uvádět do daňového přiznání:

Příležitostný příjem

Pokud se dostanete pod hranici příjmu stanovenou zákonem (ještě stále 30 000 Kč) a váš příjem bude příležitostný – například uděláte svému sousedovi nový e-shop, nemusíte si zakládat živnost. Pokud byste ale e-shopů udělali víc, už vaše činnost začne spadat do podnikání.

Za výdělečnou činnost se považuje třeba i pravidelný úklid kanceláří nebo bytových budov. A to i v případě, kdy vaše příjmy nepřesáhnou hranici 30 000 Kč. Podnikatelská činnost je to ve chvíli, kdy se pravidelnost výdělku opakuje.

Autorský honorář

O autorský honorář se může jednat, když píšete do novin, časopisů, ale i do online magazínů. Může se jednat i o dramatické, zvukové, výtvarné nebo hudební dílo, jehož jste autorem. Autorské příjmy do 10 000 Kč měsíčně podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Příjem do této částky se neuvádí v daňovém přiznání, neodvádí se z něj zdravotní ani sociální pojištění.

Pokud jste nezaměstnaní, ale máte výdělky do 10 000 Kč na základě autorského honoráře, musíte se přihlásit na svoji pojišťovnu jako osoba bez zdanitelných příjmů a zdravotní si uhradit sami. U vyšších příjmů musíte příjem přiznat v daňovém přiznání a registrovat se ke zdravotnímu pojištění u zdravotní pojišťovny, sociálnímu pojištění u OSSZ a na finanční úřad.

Příjem z pronájmu

Živnostenský list nepotřebujete ani u příjmu z pronájmu. Protože se jedná o pasivní příjem, nepodléhá odvodům na zdravotní ani sociální pojištění. Musíte jej však danit. Také se na vás vztahuje povinnost podat daňové přiznání.

Činnosti vykonávané podle zvláštního zákona

Živnostenský list nepotřebujete ani při vykonávání těchto povolání:

notáři,

advokáti,

auditoři,

daňoví poradci,

zemědělci,

tlumočníci,

zubní lékaři,

veterinární lékaři.

