Zdroj: Shutterstock

Plýtvání potravin je ohromný celosvětový problém. Energie, která se promrhá pěstováním a chovem, je ohromná. Vyhozené jídlo pak znamená ztrátu a ne malou. K výše uvedeným číslům nejvíce přispívá vyhozené maso, protože energie potřebná k jeho výrobě je obvykle mnohonásobně vyšší než u rostlinných potravin. Jenže rostlinná potrava to zase vyrovnává tím, že se jí vyhodí mnohem víc. Jak říká výzkumná zpráva z vývojových a výzkumných laboratoří ETH v Curychu, je to zhruba půl miliardy tun ovoce a zeleniny ročně.

Vyhoďte 100 g steaku a možná jste právě promrhali tolik, kolik odpovídá ekvivalentu 10 kg CO 2 .

Boj proti plýtvání

A jak se tedy bojuje proti plýtvání? Tak třeba tím, že okurky se samostatně balí do plastové fólie. Zdá se vám to jako naprostý nesmysl? Stejný výzkumný ústav ETH v Curychu publikoval v roce 2022 vědeckou zprávu, kde zjistil, že klimatický přínos balení okurek do plastu je téměř pětkrát vyšší než negativní klimatické dopady samotného balení.

Také se samozřejmě používají chemikálie na zvýšení trvanlivost ovoce a zeleniny při transportu přes oceány. Ovšem od této strategie se nyní upouští, protože tyto chemikálie nejsou zrovna přátelské k lidem, a i když se dají z ovoce smýt, dostávají se do vod a znečišťují je.

Některé nové možnosti boje proti plýtvání se zatím objevují jen v laboratořích, ale už tu jsou nové možnosti, jak zvýšit trvanlivost zeleniny a ovoce, které možná najdete na pultech obchodů už nyní.

Středověká Čína dnes

Víte, že ve středověké Číně se voskovala zelenina, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti? Existuje dokonce srovnávací studie takových ochranných povlaků, kterou udělali na univerzitě v tureckém Gaziantepu, a vosk vychází téměř nejlépe. A třeba také víte, že některá jablka mají na sobě takový povlak už od přírody. Ta jsou vhodná k uskladnění. A když ho nemají, je možné jim ho uměle dodat. Vosk pak jde snadno a ekologicky smýt.

A takových povlaků je celá řada. Zkouší se třeba látka, kterou vylučuje bourec morušový (hedvábný fibroin), zkouší se sójový protein, cukr z vnější skořápky krevet (chitosan) apod. Vše má stejný důvod – musí udržet vlhkost uvnitř ovoce a zeleniny, nenechat ji vypařit a přitom nenechat plodinu úplně uzavřenou, aby nedošlo k fermentaci.

A tak se už objevují třeba potahy na avokáda a manga na bázi polyvinylalkoholů a společnost Liquidseal už vyvinula totéž jako ochranu okurek.

Podívejte se, k čemu se třeba používá chitosan. Je to přímo zázračný prvek!

Nanoléčba

Představte si, že i na zeleninu se budou aplikovat nanočástice. Ty většinou spojujeme s něčím, jako jsou nejmodernější materiály, počítačové čipy apod. Jenže si představte, že vezmete některou z výše uvedených látek a pomocí speciálních postupů, jako je rozbíjení laserem apod., je zmenšíte na částice tisíckrát menší. A zase je spojíte. Vlastnosti bude mít stejné, jen nebude vrstva tak silná, bude ale přitom funkčnější, pevnější a technologicky úspěšnější.

Teď tvrdá čísla. Při testování na jahodách pokryli tyto plody chitosanem a nanostříbrem. Po týdnu vykázalo známky plísně pouhých deset procent plodů. U mrkve se pak prodloužila doba skladování, kdy žádný plod nebyl zasažen plísní, na neuvěřitelných 70 dní!

Ovšem nanočástice nejsou zrovna velcí kamarádi s lidským organismem. Musíme být opatrní, protože některé typy nanočástic třeba ničí játra a ledviny. A znáte výrobce…

Zabijte bakterie

Samozřejmě, že lze bojovat proti bakteriím, které způsobují plíseň, i přímo. Prostě poslat do boje nějaké protivníky, které nejenže nenechají bakterie na zelenině působit, ale oni je i zabijí. Jsou to bakteriofágy. Takové maličké mršky, které jsou všude kolem nás. Kdyby nebyly, bakterie nás zabijí. Vědci umí specializované bakteriofágy vypěstovat a vyslat je na boj proti bakteriím. Lidem přitom neublíží. Potravinářský vědec Sam Nugen z Cornell University předpovídá, že "za pár let bude velká část ovoce a zeleniny v obchodech ošetřena právě bakteriofágy".

A co dalšího? Ovoce a zelenina se mohou ošetřovat ozonem. To není nic nového. Mnohé ledničky mají dokonce generátor ozonu, který ho vytvoří úplně miniaturní množství, jež člověku neublíží, ale zato zabíjí bakterie. Bakterie lze zabíjet i ultrazvukem nebo plazmou aktivovanou vodou.

Je ale zajímavé, že ať se otočíte na jakéhokoli vědce na planetě, vždy vám řekne, že nejúčinnějším předcházením plesnivění je nakupovat právě tolik ovoce a zeleniny, abyste je stačili zkonzumovat dřív, než začne plesnivět.



