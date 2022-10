Zdroj: Shutterstock

Mochna křovitá je sympaťák, parťák do nepohody. Neprudí, příliš toho od vás nechce a přesto se dokáže odměnit dlouhotrvajícím kvetením. Abyste se ho příští rok dočkali, vysaďte ji právě teď.

Nezkoušejte ani spočítat, kolik druhů mochen existuje, patrně by vás to brzo přestali bavit (údajně jde o 500 druhů). Ale s výčtem keřovitých forem už je to o něco lepší. A ještě lepší bude, když se zatím představíme jednu skupinu - mochny křovité.

Jsou vážně príma. Víme proč

Mochny křovité nevyžadují super dokonalou zeminu ani extra péči, jsou odolné vůči škůdcům a chorobám. A spolehlivě mrazuvzdorné. Jen na jaře se doporučuje jejich seříznutí asi o pětinu až o třetinu, abyste podpořili kompaktnost růstu a bohatou násadu květů. A že jich bude požehnaně.

Paleta barev

Mochny baví také barvou květů. Nejtypičtější žlutou a bílou barvu doplňují oranžová až červená, nebo naopak jemnější růžová a odstíny, které mezi nimi přecházejí. V závislosti na konkrétním kultivaru se do jisté míry liší délkou kvetení, obecně je ale skutečně ohromující, asi od června do září.

Rozdíly samozřejmě najdete také ve výšce. Některé mochny křovité budou spíše trpasličí, třeba půl metru vysoké, jiné jsou schopné dorůst až do 1 metru a další tuhle laťku dokonce přeskočí.

Mochna křovitá Pink Beauty Autor: Shutterstock

K čemu vám budou

Stále se bavíme o nižších okrasných keřích, zato neskutečně vděčných. Z mochny křovité se dá vytvořit hezký předěl vaší zahrady, něco na způsob nižšího živého plotu. Nebo se můžou stát součástí záhonů. Doplnit další okrasné keře. Vynikat na pozadí vzrostlých stále zelených dřevin, ideálně s méně hustou korunou. Fungují i jako okrasné lemy chodníků, případně jim přisuďte roli solitéru. A nemusí zůstat u jednoho.

Čím sytější barva květů, tím spíš volte polostinné stanoviště. Autor: Shutterstock

A co slunce?

Už jsme zmínili, že mochny křovité nejsou nijak náročné, přesto jim více svědčí stanoviště zalité sluncem, nicméně nevadí ani polostín. Ten je dokonce vhodnější v případě kultivarů s výraznými odstíny květů, aby si zachovaly svou unikátní sytost barev, která by kvůli razanci slunečních paprsků přece jen poněkud zbledla.

Vyzkoušejte například bílou klasiku Abbotswood, žlutou "plazivku" Goldteppich, na pomezí žluté s nádechem dokrémava stojí Primrose Beauty (kvete až do prvních říjnových mrazíků), za srdce i oči vás vezme červenooranžová krasavice Red Ace... A to jsme s výčtem sympatických mochen křovitých teprve začali. Není to krása?

